الأوروغوياني تيخيرا حكما لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ32

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم والمقررة إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب «دالاس ستاديوم». وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن اللجنة أسندت إدارة المباراة لحكم الساحة الأوروغوياني جوستافو تيخيرا، ويعاونه كمساعد أول مواطنه كارلوس باريرو، بينما يتولى مواطنه الأخر نيكولاس تاران مهمة الحكم المساعد الثاني. وسيكون السويسري ساندرو شيرر حكماً رابعاً في اللقاء، في حين يقوم مواطنه ستيفان دي ألميدا بمهام الحكم المساعد الاحتياطي.



وصعد منتخب مصر إلى دور الـ32 بالمونديال بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.

كذلك تأهل منتخب أستراليا بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن باراجواي ثالثة الترتيب، والتي تأهلت لدور الـ16 بعد مفاجأة مدوية بإقصاء ألمانيا بطل العالم أربع مرات بركلات الترجيح.