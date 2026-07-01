عليا آل علي.. إنجازات استثنائية في القوس والسهم وحلم الأولمبياد

لا تتردد الشابة الإماراتية عليا آل علي، لاعبة المنتخب الوطني، ولاعبة في نادي الفجيرة للفنون القتالية، في المشاركة في شتى البطولات المحلية والدولية التي تمثل في نظرها منصة رياضية محورية تسهم في منح الرياضة النسائية العربية قوة دفع نوعية، وتعزز الحضور التنافسي على المستويين القاري والدولي.



وفي حديثها لـ «البيان» أوضحت البطلة الإماراتية عليا آل علي، بأن استمرار دعم رياضة القوس والسهم يخدم خطط تطويرها، ويعزز فرص اللاعبات الإماراتيات في الاحتكاك، وصقل المستويات الفنية استعدادا للاستحقاقات الدولية.



وأضافت: ليس غريبا على الإطلاق حرص قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، بالتوجيه لتنظيم بطولات رائدة في القوس والسهم، إضافة إلى تنظيم المحافل الرياضية التي تخدم رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة الإماراتية عموما والرياضة النسائية على وجه الخصوص، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، والزيادة في عدد اللاعبات والأندية».



وواصلت بطلة الإمارات: لا أتردد مطلقا في المشاركة في البطولات المحلية والدولية التي تشكّل بالنسبة لي إضافة مهمة تتيح لي فرصاً ثمينة للتنافس والاحتكاك، وصقل المستويات الفنية، إضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية بما يعزز فرص تحقيق الإنجازات، ومن أبرز البطولات التي شاركت فيها بطولة الأندية في تونس، وفي العراق، وبطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، وغيرها من البطولات الأخرى التي حققت فيها مراكز متقدمة ولله الحمد، وجميعها أسهمت في تطوير أدائي وصقل مهاراتي، وشكلت فرصة مثالية لإعدادي رياضيا في القوس والسهم ورفع جاهزيتي، بما ينعكس إيجابا وعموما على مستوى المنتخب الوطني والاستحقاقات المقبلة».



وكشفت عليا آل علي عن طموحها المتمثل في تحقيق إنجازات عالمية في رياضة القوس والسهم، والوصول إلى منصات التتويج في البطولات الدولية، ومنها الأولمبياد.