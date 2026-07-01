يامال: واقعية باراغواي تلهم إسبانيا



أعلن النجم الإسباني الشاب لامين يامال جاهزيته الكاملة لخوض مواجهة النمسا المرتقبة يوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم، مؤكداً قدرته على اللعب لتسعين دقيقة كاملة بعد تعافيه التدريجي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة. وكان مهاجم برشلونة الواعد، الذي يحتفل بعد أسبوعين بعيد ميلاده التاسع عشر، قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال شهر أبريل الماضي تسببت في غيابه عن نهاية الموسم بالكامل، إلا أنه استعاد نسقه التصاعدي في المونديال الحالي عبر مشاركات متدرجة بدأت بـ 19 دقيقة أمام الرأس الأخضر، ثم 45 دقيقة ضد السعودية سجل خلالها هدفاً، وصولاً إلى اللعب لـ 76 دقيقة في مواجهة أوروغواي.



وفي مقابلة مقتضبة مع إذاعة «كوبي» الإسبانية، أكد يامال أنه يتدرب بأقصى قوة ممكنة لكنه يتعامل بحذر وذكاء على أرض الملعب.



ورداً على الانتقادات والشكوك التي تحيط بأداء المنتخب الإسباني، بطل أوروبا والمرشح البارز للقب، بدا يامال واقعياً وعملياً للغاية في نظرته للأمور. وأوضح النجم الشاب أنه قدم في كثير من الأحيان مباريات رائعة مع برشلونة دون تحقيق الفوز، مشدداً على أن الأهم في هذه المرحلة هو النتيجة، حيث قال: إن الجميع يريد اللعب بشكل جيد، ولكن تقديم أداء جميل مع الخسارة لن يخلف سوى الحزن، مخيراً الجماهير بين تقديم كرة قدم ممتعة تنتهي بالخروج من البطولة، أو اللعب بواقعية وتحقيق العبور للدور المقبل كما فعلت باراغواي بإطاحتها بألمانيا.