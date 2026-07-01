كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، إلى ثلاث مواجهات مرتقبة في بطولة كأس العالم 2026، وسط أجواء مشحونة بالإثارة بعد سلسلة المفاجآت التي قلبت موازين البطولة وأطاحت بعدد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ومع دخول منافسات الأدوار الإقصائية، لم يعد هناك مجال للتعويض، إذ يتحول كل لقاء إلى معركة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يواصل الفائزون مشوارهم نحو دور الـ16، بينما تنتهي أحلام الخاسرين في المنافسة على اللقب العالمي، وهو ما يزيد من حدة الترقب قبل مباريات اليوم.

ويفتتح منتخب إنجلترا مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة تبدو على الورق في متناول "الأسود الثلاثة"، لكنه سيكون مطالبا بالحذر أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يسعى لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته المونديالية وتحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقلها شبكة beIN SPORTS MAX.

وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره السنغالي في صدام قوي يجمع بين الخبرة الأوروبية والطموح الإفريقي، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين المنتخبين.

وتقام المباراة في منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports MAX 1.

وتختتم المباريات بمواجهة يستضيف فيها المنتخب الأمريكي نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المشوار في البطولة، بينما يأمل المنتخب البوسني في تحقيق مفاجأة جديدة والإطاحة بأحد أصحاب الضيافة.

وتقام المباراة عند الساعة 4:00 فجر الخميس بتوقيت الإمارات، و3:00 فجر الخميس بتوقيت مصر والسعودية، وتنقلها قناة beIN Sports MAX 1.

جدول مباريات الأربعاء 1 يوليو 2026 في كأس العالم

إنجلترا × جمهورية الكونغو الديمقراطية

الموعد: 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX.

بلجيكا × السنغال

الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات – 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 1.

الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك

الموعد: 4:00 فجر الخميس بتوقيت الإمارات – 3:00 فجر الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 1.

وتترقب الجماهير استمرار مسلسل المفاجآت الذي فرض نفسه عنوانا بارزا لنسخة كأس العالم 2026، بعدما شهدت البطولة نتائج غير متوقعة وخروج منتخبات كبيرة، ليصبح كل لقاء مفتوحا على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف المنافسة على بطاقة العبور إلى دور الـ16.