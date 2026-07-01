العدد مرشح للزيادة.. مقصلة المونديال تحصد رؤوس 6 مدربين



ارتفع عدد ضحايا كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى 6 مدربين بعد إعلان الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو بيلسا استقالتهما من تدريب منتخبي هولندا والأوروغواي.



وشهد مونديال عدداً كبيراً من المدربين الذين وضعوا تحت مقصلة الرحيل، بعد سلسلة من النتائج المخيبة والخروج المبكر لمنتخباتهم، سواء نتيجة الفشل في دور المجموعات أو بعد الإقصاء من دور الـ 32.



وكان الفرنسي صبري لموشي أول مدرب أطيح به بعد إقالته من تدريب منتخب تونس عقب الإخفاق المدوي لنسور قرطاج بالخسارة في أول مباراة في المونديال بنتيجة كارثية 1-5 أمام السويد.



وجاءت الإطاحة برأس لموشي كأسرع وأول حالة إقالة في مونديال 2026 بعدما قاد المنتخب في 90 دقيقة فقط، ليحل بدلاً منه مواطنه هيرفي رينارد الذي استكمل دور المجموعات لكنه لم ينجح في إحداث أي تغيير بعد خسارة تونس من اليابان وهولندا وخرج من الدور الأول.



أما ثاني حالات الرحيل، فكان ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب التشيك الذي أعلن استقالته بعد خروج منتخب بلاده مبكراً من دور المجموعات، إذ فشل في تحقيق أي انتصار في المجموعة الأولى، وودع المونديال بالخسارة من المكسيك وجنوب إفريقيا وتعادل مع كوريا الجنوبية.



ورحل ستيف كلارك عن منتخب اسكتلندا بعد استقالته من منصبه عقب الخروج من دور المجموعات والفشل في بلوغ دور الـ 32 رغم أنه كان قد قاد الفريق إلى عودة تاريخية إلى كأس العالم بعد غياب طويل.



وغادر منتخب إسكتلندا كأس العالم بعدما كان يمني النفس بالتأهل إلى الدور التالي عبر المركز الثالث الذي احتله بالفوز على حساب هايتي، وهزميتين أمام المغرب والبرازيل، لكنه لم يكن كافياً للتأهل.



وانضم هيونغ ميونغ بو إلى قائمة الراحلين بعد إعلان استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد الفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية، وذلك بعد ضغوط جماهيرية وإعلامية ورسمية كبيرة، عقب أداء وصف بأنه دون التطلعات.



وقدم هيونغ ميونغ بو استقالته تحت وطأة ضغوط شديدة للدرجة التي استدعت تدخل الرئيس الكوري الذي علق على نتائج المنتخب الكوري في المونديال، وإخفاقه في المجموعة الثالثة رغم تحقيقه لفوز مقابل خسارتين، حيث لم ينجح في التأهل عبر أفضل الثوالث.



وشهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة على خلفية الزلزال بخروج المنتخب الهولندي أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، وهي الهزيمة التي اضطرت رونالد كومان إلى استقالته بعد الخروج من دور الـ 32، في نتيجة وصفت بأنها أسرع إخفاق هولندي في تاريخ مشاركات «الطواحين» في كأس العالم.



وجاء قرار كومان بعد إعلانه تحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق والأداء المتذبذب مع المنتخب الهولندي سواء قبل أو خلال البطولة، إذ جاء الإعلان عن رحيله عبر بيان أصدره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولحق المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا بكومان بعد ساعات قليلة، بعدما أعلن استقالته ورحيله عن تدريب منتخب الأوروغواي في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح أسباب الخروج المخيب من المونديال دون تحقيق أي انتصار.



وعجز منتخب «السليستي» عن تحقيق أي فوز خلال مشاركته في مونديال 2026، وخرج بشكل كارثي رغم التوقعات بوصوله بسهولة إلى دور الـ 32، حيث تعادل في مباراتين أمام السعودية والرأس الأخضر، وخسر من إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



ويبدو أن النسخة الحالية من كأس العالم قد تشهد عدداً قياسياً من حالات الرحيل سواء الإقالة أو الاستقالة لمدربين نتيجة الإخفاق مع منتخباتهم، حيث العدد مرشح للزيادة في ظل غموض مستقبل بعض المدربين الذين ودعت منتخبات بلادهم البطولة، أو تقارير تؤكد قرب رحيل البعض الآخر نتيجة الإخفاق.