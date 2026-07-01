تحليل| 13 تسديدة على المرمى.. هجوم فرنسا المرعب يحسم موقعة السويد بسهولة

حسمت القوة الهجومية وفارق الجودة موقعة فرنسا والسويد، التي انتهت لمصلحة وصيف النسخة الماضية بفوز سهل بثلاثة أهداف دون رد، ليبلغ المنتخب الفرنسي دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق، ويضرب موعداً مع نظيره الباراغواياني في ثمن النهائي.

وعكست المباراة التفوق التكتيكي والبدني والذهني الواضح للمنتخب الفرنسي، وترجمت الفلسفة الهجومية التي تميز أداء «الديوك»، الذين فرضوا إيقاعهم منذ البداية وحتى النهاية، لتؤكد فرنسا أنها تمتلك أحد أكثر الخطوط الأمامية اكتمالاً في المونديال.

وكشفت إحصائيات المباراة حجم هيمنة المنتخب الفرنسي، ربما أكثر من النتيجة نفسها، إذ كانت فرنسا قادرة على الخروج بفوز أكبر من ثلاثة أهداف، واستحوذت على الكرة بنسبة 61% مقابل 39% للسويد، وسددت 25 مرة مقابل ثماني محاولات فقط لمنافسها.

ويعد تسجيل 13 تسديدة على المرمى أحد أبرز الأرقام التي تعكس قوة الهجوم الفرنسي، إذ فرض الفريق ضغطاً متواصلاً أجبر الدفاع السويدي على التراجع خلال أغلب فترات اللقاء.

وجاء الاستحواذ والتفوق الفرنسي في ظل قدرة على استعادة الكرة بسرعة، والتحول مباشرة إلى الثلث الأخير من الملعب، وهو ما صعّب مهمة المنتخب السويدي في تنظيم خطوطه، وجعل دفاعه يواجه موجات متلاحقة من الهجمات الفرنسية.

وتميز الهجوم الفرنسي بالجماعية، ولم يعتمد على الحلول الفردية فقط، خصوصاً الثلاثي كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسيه، إذ بدا الثلاثي الأكثر تكاملاً وانسجاماً حتى الآن، حيث يمنح كل لاعب مساحة إضافية لزميله من أجل التألق، ما يصعب مهمة أي خط دفاعي في مواجهتهم.

كما كان التنوع الهجومي أحد أبرز نقاط قوة فرنسا في المباراة، ليس بالاعتماد على الكرات العرضية فقط، بل أيضاً عبر الاختراق من العمق، والتحرك من دون كرة، والتبادل السريع للمراكز، ما أربك الدفاع السويدي وأفشل رقابة المدافعين بصورة مستمرة.

واستحوذ مبابي على اهتمام الدفاع السويدي طوال المباراة، وهو ما خلق فراغات استغلها أوليسيه وباركولا باستمرار، وحتى عندما لم يكن قائد فرنسا يستلم الكرة، كانت تحركاته كافية لإخراج المدافعين من مواقعهم وفتح المساحات.

في المقابل، قدم أوليسيه مباراة تؤكد أنه لم يعد مجرد جناح مهاري، بل صانع لعب متقدم يمتلك رؤية استثنائية، إذ إن تمركزه بين الخطوط وجودة تمريراته جعلا دفاع السويد في حالة تردد دائم بين الضغط عليه أو حماية العمق.

وعكست مساهمات أوليسيه الهجومية في البطولة هذا التطور، بعدما أصبح أكثر لاعبي كأس العالم صناعة للأهداف، وهو امتداد للموسم الاستثنائي الذي يقدمه مع ناديه ومنتخب فرنسا.

ورغم أن ديمبيلي لم يكن محور الأهداف في هذه المباراة، فإن تأثيره التكتيكي كان واضحاً، إذ أجبرت سرعته في الجهة اليمنى السويد على مضاعفة الرقابة، وهو ما منح أوليسيه وباركولا ومبابي مساحات أكبر في العمق.

وأبرز ما ميز فرنسا أيضاً اعتمادها بصورة أكبر على تدوير المراكز بين لاعبي الهجوم، بدلاً من الالتزام بالمراكز التقليدية، وهو ما يزيد صعوبة مراقبتها دفاعياً.

كما برز الضغط العكسي الفرنسي مباشرة بعد فقدان الكرة، إذ لم تمنح فرنسا منافستها فرصة لبناء الهجمات، واستعادت الكرة سريعاً في مناطق متقدمة، لتتحول معظم محاولات السويد إلى هجمات قصيرة انتهت قبل أن تشكل خطورة حقيقية.

وكشفت المباراة أن المنتخب الفرنسي لم يحتج إلى تقديم أقصى ما لديه لحسم المواجهة وتحقيق فوز سهل، إذ رغم إهدار عدة فرص، بقيت السيطرة كاملة حتى صافرة النهاية، بينما اضطر الحارس السويدي إلى التصدي لعشر كرات للحفاظ على النتيجة عند ثلاثة أهداف.

وإذا حافظ الثلاثي الهجومي على مستواه الحالي، مع الانضباط التكتيكي الذي أظهره الفريق أمام السويد، فإن فرنسا تبدو مرشحاً بارزاً لإحراز اللقب، ليس فقط بفضل موهبة مبابي، وإنما أيضاً بفضل منظومة هجومية أصبحت من الأكثر تنوعاً وإقناعاً في كأس العالم 2026.