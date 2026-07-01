مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري في التاريخ

يتواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي أصبحت أول نسخة في تاريخ المونديال يتجاوز فيها الحضور الجماهيري حاجز خمسة ملايين متفرج.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الثلاثاء، تجاوز عدد الحضور الجماهيري في ملاعب مونديال 2026 حاجز خمسة ملايين مشجع، وذلك خلال مباراة فرنسا والسويد في دور الـ32.

وينتظر أن يصل الحضور الجماهيري في مونديال 2026 إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لا سيما أنه لا تزال هناك 26 مباراة متبقية على نهاية أكبر نسخة في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخباً يخوضون 104 مباريات.