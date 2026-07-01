أوليسيه يتصدر صناع الأهداف في المونديال

واصل مايكل أوليسيه تأكيد قيمته في تشكيلة فرنسا، بعدما لعب دوراً محورياً في الفوز بثلاثية نظيفة على السويد في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بصناعته هدفين، ليساهم في قيادة منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، ويعزز حضوره بين أبرز صناع اللعب في النسخة الحالية من المونديال.

وصنع أوليسيه الهدف الثاني لبرادلي باركولا في الدقيقة 53 بتمريرة متقنة اخترقت الدفاع السويدي، قبل أن يعود في الدقيقة 74 ويمهد الكرة إلى كيليان مبابي، الذي سجل الهدف الثالث، ليضع بصمته الحاسمة في انتصار فرنسا المستحق.

ورفع جناح بايرن ميونخ الألماني رصيده إلى خمس تمريرات حاسمة في كأس العالم 2026، لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة، متقدماً على البرازيلي برونو غيمارايش، الذي يملك أربع تمريرات حاسمة.

وبدا واضحاً تأثير أوليسيه في القوة الهجومية لمنتخب فرنسا، إذ شكل مصدر الخطورة الأبرز بتحركاته بين الخطوط ودقة تمريراته، كما كاد يسجل بنفسه في الدقيقة 71 عندما انفرد بالمرمى، لكن الحارس السويدي تصدى لمحاولته.

ويواصل أوليسيه تقديم موسم استثنائي على صعيد الأرقام، بعدما خاض 65 مباراة في مختلف المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده، مسجلاً 26 هدفاً، وصانعاً 32 أخرى، ليصل إلى 58 مساهمة تهديفية، مؤكداً مكانته بين أكثر لاعبي الهجوم تأثيراً هذا الموسم.

ويمنح المستوى المتصاعد لأوليسيه فرنسا سلاحاً إضافياً في الأدوار الإقصائية، خاصة مع الانسجام الواضح الذي يجمعه بمبابي وباركولا، وهو ما يعزز طموحات المنتخب الفرنسي في إحراز كأس العالم للمرة الثالثة.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الباراغواياني في ساعة مبكرة من صباح الأحد المقبل (بتوقيت الإمارات)، على ملعب فيلادلفيا، في دور الستة عشر لكأس العالم 2026.