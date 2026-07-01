فرنسا تقسو على السويد بثلاثية وتعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم

حققت فرنسا فوزاً مستحقاً بثلاثية نظيفة على السويد، اليوم، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليواصل وصيف بطل النسخة الماضية مشواره بثقة ويؤكد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ثمن النهائي، ليضرب موعداً مع منتخب باراغواي، في الواحدة صباح الأحد المقبل بتوقيت الإمارات.

ويدين المنتخب الفرنسي بالفوز إلى نجمه كيليان مبابي، الذي قاد منتخب بلاده بتسجيله هدفين في الدقيقتين 45 و74، فيما أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وفرضت فرنسا سيطرتها منذ البداية، وهدد باركولا المرمى في الدقيقة 19، قبل أن يهز مبابي الشباك بعدها بدقيقة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بينما واصل المنتخب الفرنسي ضغطه المتواصل على الدفاع السويدي.

وأهدر أدريان رابيو فرصة محققة بعدما تصدى الحارس جاكوب فيدل لتسديدته في الدقيقة 30، ثم حرم القائم مبابي من افتتاح التسجيل بعد دقيقة واحدة، قبل أن يتصدى الحارس مجدداً لمقصية رائعة من مايكل أوليسيه في الدقيقة 35.

وكادت السويد أن تعاقب منافستها في الدقيقة 36 بهجمة مرتدة خطيرة، لكن محاولتها مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح مبابي في كسر الصمود السويدي في الدقيقة 45 بتسديدة قوية استقرت في الزاوية البعيدة، لينهي الشوط الأول بتقدم فرنسا.

وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته في الشوط الثاني، وعزز باركولا تقدم «الديوك» في الدقيقة 53 بعدما استغل تمريرة متقنة من أوليسيه، الذي واصل صناعة الخطورة وتحركاته المؤثرة بين الخطوط، مؤكداً تفوق فرنسا الهجومي طوال اللقاء.

وأهدر أوليسيه فرصة انفراد صريح في الدقيقة 71 بعدما تصدى الحارس لمحاولته، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثالث، إذ مرر كرة حاسمة إلى مبابي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 74، ليحسم النتيجة ويقود منتخب بلاده إلى الدور التالي.

وإلى جانب قيادته فرنسا إلى ثمن النهائي، عزز مبابي سجله التاريخي بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفاً في 18 مباراة بكأس العالم، كما انفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية برصيد 10 أهداف، ليواصل مطاردة ليونيل ميسي في سباق الهداف التاريخي للمونديال، بفارق هدف واحد عن الأسطورة الأرجنتينية.