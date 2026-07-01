مبابي ينفرد برقم تاريخي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم

واصل كيليان مبابي، نجم وقائد المنتخب الفرنسي، كتابة التاريخ، بعدما انفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، ليضيف رقماً جديداً إلى مسيرته.

وافتتح مبابي التسجيل في شباك السويد في الدقيقة 45، خلال مباراة المنتخبين في دور الـ32، ليمنح فرنسا التقدم ويكتب اسمه منفرداً في سجلات المونديال.

ورفع قائد فرنسا رصيده إلى تسعة أهداف في الأدوار الإقصائية، متجاوزاً البرازيليين ليونيداس ورونالدو، اللذين تقاسما الرقم القياسي السابق برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، بعدما كان مبابي يتقاسم الرقم معهما قبل انطلاق المباراة.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في الأدوار الإقصائية في مونديال روسيا 2018، وخمسة أهداف في النسخة الأخيرة بقطر 2022، قبل أن يفتتح مشواره في الأدوار الإقصائية لنسخة 2026 بهدف في مرمى السويد.

كما رفع المهاجم، البالغ من العمر 27 عاماً، رصيده إلى خمسة أهداف في كأس العالم 2026، ليتساوى مع إرلينغ هالاند، ويصبح على بعد هدف واحد من ليونيل ميسي، متصدر قائمة هدافي النسخة الحالية.

ووصل مبابي إلى 17 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مقلصاً الفارق إلى هدفين خلف ميسي، صاحب صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 19 هدفاً، ليشعل السباق التاريخي على عرش هدافي المونديال.

ويعزز الإنجاز الجديد مكانة مبابي بين أبرز لاعبي جيله، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم، مؤكداً تأثيره الحاسم في مباريات خروج المغلوب وقدرته على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية.