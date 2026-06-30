"تصدٍّ على الواقف".. بونو الخارق يعيد ابتكار فنون حراسة المرمى

يقولون إن حارس المرمى نصف الفريق، غير أن نجم منتخب المغرب وحامي عرينه ياسين بونو، أثبت عكس ذلك وأكد أنه فريق بأكمله بتصدياته الفريدة، إذ ابتكر شيئاً اسمه "التصدي على الواقف" في الوقت الذي يرتمي فيه حراس كثر يمنة وشمالاً أثناء ركلات الترجيح لا حول لهم ولا قوة.

وفي واحدة من أبرز لقطات بطولة كأس العالم 2026، فرض الحارس المغربي ياسين بونو نفسه بطلاً للمواجهات الحاسمة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التأهل بفضل تصديات استثنائية، كان أبرزها ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا، والتي تصدى لها واقفاً على قدميه في مشهد لفت أنظار المتابعين والمحللين حول العالم.

ولم يكن هذا التصدي مجرد رد فعل سريع، بل تجسيداً لفلسفة دفاعية متطورة تعتمد على تأخير قرار الارتماء حتى اللحظة الأخيرة، وهو الأسلوب الذي منح بونو أفضلية واضحة في قراءة نوايا المسددين، وجعل من "التصدي على الواقف" علامة فارقة ارتبطت باسمه خلال البطولة.

ويرتكز هذا النهج على ما يسميه خبراء حراسة المرمى بـ"الانتظار النشط"، إذ يراقب الحارس زاوية جسم اللاعب وموضع قدمه الثابتة قبل التسديد، بدلاً من الارتماء المبكر الذي يمنح المهاجم فرصة تغيير اتجاه الكرة. كما يستفيد بونو من تقنيات مستوحاة من كرة اليد، تقوم على توسيع مساحة الجسد والبقاء منتصباً لأطول وقت ممكن لتضييق زوايا التسديد وإرباك المنافس.

وتؤكد المؤشرات الفنية أن هذا الأسلوب يرفع من نسبة نجاح الحراس في التعامل مع ركلات الجزاء، إذ يزيد من احتمالية ارتباك المسددين ودفعهم للتسديد في مناطق أقل خطورة. وقد انعكس ذلك على أرقام بونو، الذي حقق نسبة تصدٍ لركلات الجزاء تجاوزت 30%، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة لدى كثير من حراس النخبة.

ولا تقتصر تميز بونو على الجانب الفني، بل تمتد إلى قدرته على التحكم في انفعالاته خلال أكثر اللحظات حساسية، حيث يظهر بهدوء وثقة كبيرين قبل تنفيذ الركلات، وهو ما يمنحه أفضلية ذهنية ويضع المهاجم تحت ضغط نفسي إضافي.

كما برز الحارس المغربي قائداً داخل الملعب، إذ أسهم حضوره الهادئ وثقته في بث الطمأنينة بين زملائه، ليؤكد أن حارس المرمى في كرة القدم الحديثة لم يعد يعتمد فقط على سرعة رد الفعل، بل على الذكاء التكتيكي، والقدرة على قراءة التفاصيل، وإدارة اللحظات الحاسمة.

وبأدائه اللافت في مونديال 2026، رسخ ياسين بونو مكانته بين أبرز حراس المرمى في العالم، مقدماً نموذجاً جديداً في التعامل مع ركلات الترجيح، ومثبتاً أن الابتكار والهدوء قد يصنعان الفارق في أكبر المحافل الكروية.