خسارة ألمانيا أمام باراجواي تسجل أدنى نسبة مشاهدة عبر التلفاز

انخفض عدد مشاهدي التلفزيون في ألمانيا الذين تابعوا خروج منتخب بلادهم المبكر من بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام باراجواي، مقارنة بالمباريات الثلاث السابقة؛ وذلك بسبب توقيت انطلاق المباراة المتأخر، وفقاً لبيانات نُشرت يوم الثلاثاء.

وبحسب شركة "إيه جي إف" الألمانية لقياس نسب المشاهدة واستهلاك المحتوى المرئي، فقد تابع المباراة في المتوسط 17.57 مليون شخص مباشرة، خلال خسارة ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 أمام باراجواي، بعد التعادل 1-1 ضمن منافسات دور الـ32.

وأظهرت البيانات أن المباراة، التي بثتها القناة العامة "زد دي إف" (ZDF)، حققت حصة مشاهدة بلغت 74.5 في المئة.

ورغم أنها الأقل مشاهدة من بين مباريات ألمانيا الأربع في البطولة، فإن الأرقام تُعد جيدة نسبياً بالنظر إلى أن المباراة انطلقت في الساعة 22:30 مساءً (20:30 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

يُذكر أن نسب المشاهدة سجلت أعلى مستوى لها خلال مباراة ألمانيا في دور المجموعات أمام كوراساو، والتي حققت أفضل أرقام متابعة بسبب توقيتها المبكر؛ حيث شاهد تلك المباراة نحو 23.43 مليون شخص، حين فاز المنتخب الألماني بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت في الساعة 7 مساءً بتوقيت ألمانيا يوم الأحد 14 يونيو.