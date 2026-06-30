ملخص وأهداف وركلات الترجيح في مباراة المغرب وهولندا في كأس العالم 2026

يبدو أن منتخب المغرب يمضي في طريقه إلى تكرار إنجازه في مونديال 2022 عندما وصل نصف النهائي، إذ يواصل أسود الأطلس في مونديال 202 التهام المنافسين، آخرهم هولندا، بالفوز عليها بركلات الترجيح (3-2) فجر الثلاثاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1. وبهذا الفوز ضربت المغرب موعداً مع كندا في دور الـ1 من البطولة، الجارية حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ونال اللاعب عيسى ديوب جائزة رجل مباراة منتخب بلاده المغرب مع هولندا، بعد تقديمه أداء مميزاً وتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل.

هناك في مونتيري المكسيكية، كان أسود الأطلس الأشرس والأفضل طيلة أوقات اللقاء، غير أن منتخب هولندا استطاع خطف الهدف الأول عن طريق كودي غاكبو في الدقيقة 72، ثم جاء عيسى ديوب من بعيد وسجل هدف التعادل للمغرب في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليذهب المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث بقيت النتيجة على حالها 1-1 واحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب بنتية 3 – 2.