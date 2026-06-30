بالتركيز والصبر المغرب يخطط لمسيرة تاريخية في مونديال 2026



أبدى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب هولندا،، مشدداً على أن هدفه الأساسي يكمن في المضي قدماً بالمونديال والوصول إلى أبعد نقطة.



وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح، على منتخب هولندا في دور الـ32 للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية.



وفي مدينة مونتيري المكسيكية، كان المنتخب المغربي الطرف الأفضل في اللقاء، حيث كان الأكثر فرصاً واستحواذاً على الكرة، لكن رعونة لاعبيه وبسالة حارس مرمى منتخب هولندا، بارت فيربروخن، حالت دون حسم منتخب (أسود الأطلس) المواجهة لمصلحته سواء في الوقت الأصلي أم الإضافي.



وبادر منتخب هولندا بالتسجيل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72، غير أن عيسى ديوب منح التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته نصف ساعة على شوطين، من أجل تحديد المتأهل منهما دون جدوى، لتضع ركلات الترجيح كلمة النهاية للمواجهة المثيرة.



وأكد وهبي أن التأهل لدور الـ16 في المونديال جاء بصعوبة بالغة، مشيداً بالروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون، وكذلك المستوى الذي قدمه ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي.

وقال وهبي في تصريح إعلامية عقب المباراة: «إنه شعور جميل للغاية، سعيد جداً بالصعود لدور الـ16، وأشعر بالسرور لأننا تغلبنا على منتخب كبير بحجم هولندا».



وأضاف المدرب المغربي «سيطرنا على مجريات المباراة وكنا الفريق الأفضل بوضوح، ولكن رغم ذلك منيت شباكنا بهدف غير أننا تحلينا بالهدوء وأحرزنا هدف التعادل ولدينا حارس مرمى رائع».



وشدد وهبي على أنه كان يتوقع قبل المواجهة مباراة قوية بحكم الشراسة التي يتمتع بها المنتخب الهولندي، لكن الروح القتالية وعزيمة اللاعبين كانت أقوى لتحسم الموقف في النهاية.



وأكد مدرب منتخب المغرب على أن هدف فريقه ليس اجتياز عقبة هولندا فحسب، ولكن المرور إلى أبعد مرحلة في المونديال الحالي.



وفي ختام تصريحاته، وجه وهبي رسالة للاعبيه، طالبهم خلالها بالحفاظ على التركيز واحترام المنافسين والالتزام بالهدوء والصبر وعدم الاستسلام للإرهاق.