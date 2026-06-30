رئيس باراغواي يعلن عطلة رسمية احتفالاً بالانتصار على ألمانيا

أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، اليوم الثلاثاء، 30 يونيو، عطلة رسمية احتفالاً بفوز منتخب بلاده التاريخي على ألمانيا وتأهله إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، واصفاً الانتصار بأنه لحظة تاريخية وحدت الشعب حول منتخب «البييروخا».

ونجحت باراغواي في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على ألمانيا بركلات الترجيح 4-3، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وبلوغ دور الـ16 بعد مباراة ملحمية، لتواجه الفائز من مباراة فرنسا والسويد.

ونشر بينيا، عبر حسابه على منصة «إكس»، صورة لمرسوم منح العطلة رسمياً، استناداً إلى قانون العطلات الوطنية، تكريماً للانتصار على ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، والتأهل التاريخي إلى دور الـ16.

وقال بينيا في تغريدته: «باراغواي لا تستسلم أبداً... عطلة رسمية، يا لها من فرحة».

وأضاف: «اليوم تحتفل دولة بأكملها، تحتفل بانتصار يمثل أعمق ما في هويتنا، العزيمة والإيمان والقوة لشعب لا يستسلم أبداً».

وختم: «شكراً لـ"البييروخا" على هذه الفرحة العظيمة، وعلى توحيد الملايين مرة أخرى تحت علم واحد».

ويذكر أن باراغواي تشارك في النسخة الحالية لكأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما غابت عن المونديال في النسخ الثلاث السابقة.