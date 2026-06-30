رقم تاريخي جديد للمغرب في كأس العالم

أصبح منتخب المغرب أكثر منتخب أفريقي خوضاً للمباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب مشاركته في مباراة دور الـ32 لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أمام منتخب هولندا.

ووصل منتخب المغرب، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، إلى 27 مباراة في البطولة، محطماً الرقم القياسي لأكثر المنتخبات الأفريقية خوضاً للمباريات في المونديال، الذي كان يتقاسمه مع منتخب الكاميرون برصيد 26 مباراة.

وخاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات في ظهوره الأول بالمونديال خلال نسخة عام 1970 في المكسيك، قبل أن يلعب أربع مباريات في نسخة عام 1986، التي أقيمت أيضاً في المكسيك.

ولعب منتخب المغرب ثلاث مباريات في كل من نسخ 1994 و1998 و2018، التي أقيمت في الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا على الترتيب، فيما شارك في سبع مباريات بالنسخة الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، وشهدت إنجازه التاريخي كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في المونديال.

وخلال مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم، لعب منتخب المغرب أمام البرازيل واسكتلندا وهايتي في دور المجموعات، قبل أن يتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويخوض مباراته الرابعة في البطولة أمام هولندا، متصدرة المجموعة السادسة، ضمن منافسات دور الـ32.