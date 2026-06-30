طاقم تحكيم عربي يدير مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكام ست مباريات في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأسند «فيفا» مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية إلى طاقم تحكيم عربي بالكامل، يضم حكم الساحة الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطناه محمد بكار وأحمد الرويلي، إلى جانب الحكم الرابع السعودي خالد الطريس، ومواطنه محمد العبكري حكماً مساعداً احتياطياً.

وتأهلت إنجلترا بعد تصدرها المجموعة الثانية عشرة برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما جمع 4 نقاط في المجموعة الحادية عشرة، ليتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

أما مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، فسيديرها حكم الساحة البرازيلي رافاييل كلاوس.

وكان المنتخب الأمريكي قد تأهل إلى دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما جمعت 4 نقاط في المجموعة الثانية.

وسيدير حكم الساحة الهندوراسي سعيد مارتينيز مباراة بلجيكا والسنغال.

وتأهل منتخب بلجيكا، الملقب بـ«الشياطين الحمر»، بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثاني، بينما صعد منتخب السنغال، الملقب بـ«أسود التيرانغا»، ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعدما حصد 3 نقاط في المجموعة التاسعة.

أما المواجهة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، فأسندها «فيفا» إلى حكم الساحة النرويجي إسبن إسكاس.

وتأهل المنتخب البرتغالي بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الحادية عشرة برصيد 5 نقاط خلف كولومبيا، بينما احتلت كرواتيا وصافة المجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط، خلف إنجلترا.

ونشرت القناة الإعلامية لـ«فيفا»، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، باقي تعيينات الحكام، حيث سيدير السويدي جلين نايبرغ مواجهة إسبانيا والنمسا، فيما يتولى الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز إدارة مباراة سويسرا والجزائر.

وتأهل المنتخب الإسباني بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بينما احتلت النمسا المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر، صاحبة المركز الثالث.

أما سويسرا، فقد تأهلت إلى دور الـ32 بعد تصدرها المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.