باراغواي تفجر المفاجأة وتقصي ألمانيا من كأس العالم

فجرت باراغواي كبرى مفاجآت كأس العالم 2026 بعدما أقصت ألمانيا من دور الـ32 بالفوز 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت في بوسطن، لتحجز مقعدها في دور الـ16.

وقدمت باراغواي ملحمة كروية في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، بعدما نجح المنتخب اللاتيني في الصمود أمام المنتخب الألماني على مدار 120 دقيقة.

وتقدم خوليو إنسيسو أولاً لمنتخب باراغواي في الدقيقة 42، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل لألمانيا في الدقيقة 54، ثم حسم المنتخب الباراغواياني المواجهة بركلات الترجيح، ليقصي أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب.

بدأت ألمانيا المباراة بفرض سيطرتها على وسط الملعب والاستحواذ على الكرة، لكنها افتقدت الفاعلية الهجومية أمام تنظيم دفاعي محكم من باراغواي، التي اعتمدت على الانضباط والمرتدات، فيما غابت الفرص الألمانية الخطيرة خلال أغلب فترات الشوط الأول.

وهددت ألمانيا في الدقيقة الرابعة عندما سدد دينيز أونداف كرة مرت بجوار القائم، قبل أن يهز ليروي ساني الشباك في الدقيقة 28 بعد انفراد بالحارس أورلاندو خيل، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وعلى عكس مجريات اللعب، تقدمت باراغواي في الدقيقة 42 عندما ارتقى خوليو إنسيسو لعرضية متقنة من ماتياس غالارزا، محولاً الكرة برأسه إلى شباك مانويل نوير، مستغلاً إحدى المحاولات القليلة لمنتخبه في الشوط الأول.

وتحسن أداء ألمانيا نسبياً في الشوط الثاني، ونجحت في إدراك التعادل في الدقيقة 54، بعدما حول كاي هافيرتز عرضية فلوريان فيرتز من الجهة اليمنى برأسية سكنت مرمى باراغواي، لتترجم أفضلية أصحاب الاستحواذ إلى هدف.

وواصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، وكاد المدافع خوسيه كانال أن يهز شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 73، قبل أن يتألق الحارس أورلاندو خيل وينقذ رأسية خطيرة لهافيرتز بعد أربع دقائق.

وتمسك لاعبو باراغواي بتنظيمهم الدفاعي أمام الضغط الألماني المتواصل، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

واستمرت الأفضلية الألمانية في الوقت الإضافي مع الاعتماد على الكرات العرضية، وسجل جوناثان تاه هدفاً برأسه في الدقيقة 102، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي ارتكاب مخالفة ضد الحارس.

وواصل أورلاندو خيل تألقه في الشوطين الإضافيين بعدما أمسك رأسية جديدة من هافيرتز، قبل أن يحافظ على آمال باراغواي بتصدٍ حاسم لرأسية فالديمار أنتون في الدقيقة 119.

وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة، إذ أهدر كاي هافيرتز، وفولتماده، وجوناثان تاه لألمانيا، بينما سجل جوشوا كيميش، وجمال موسيالا، ونديم أميري.

وفي المقابل، سجل ماوريسيو، وجوستافو غوميز، وماتياس غالارزا، وخوسيه كانال لباراغواي، بينما أهدر أنطونيو سانابريا وفابيان بالبوينا، لتحسم باراغواي المواجهة وتتأهل لملاقاة الفائز من مباراة فرنسا والسويد في دور الـ16.