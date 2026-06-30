مشاركة نوير أمام باراغواي تمنحه رقماً قياسياً في المونديال

احتفل حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير بإنجاز تاريخي جديد، بمشاركته في مباراة باراغواي، مساء الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصبح نوير، قائد منتخب ألمانيا وحارس بايرن ميونيخ، أكثر لاعبي بلاده مشاركةً في التشكيل الأساسي بكأس العالم، برصيد 23 مباراة، متجاوزاً الثنائي ميروسلاف كلوزه ولوثار ماتيوس، اللذين تساويا برصيد 22 مباراة في التشكيل الأساسي.

كما تساوى الحارس الألماني، البالغ من العمر 40 عاماً، مع الإيطالي باولو مالديني في المركز الخامس بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم، سواء أساسياً أو بديلاً.

ويتصدر هذه القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 29 مباراة، ويشارك مع بلاده في مونديال 2026، يليه ماتيوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 25 مباراة لكل منهما، ثم كلوزه برصيد 24 مباراة.

ويذكر أن مانويل نوير اعتزل اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، عقب الخسارة أمام إسبانيا، التي توجت باللقب لاحقاً.

لكن يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، أقنع نوير بالعدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي، في ظل كثرة إصابات مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، وعدم القناعة التامة بالاعتماد على الحارس أوليفر باومان في التشكيل الأساسي.