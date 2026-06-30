كوبيك يرحل عن تدريب التشيك بعد الخروج من المونديال

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحيل ميروسلاف كوبيك، المدير الفني للمنتخب، عن منصبه، وذلك بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد التشيكي، في بيان، أن الطرفين اتفقا على إنهاء العقد.

ومن جانبه، وجه كوبيك انتقادات للصحافة المحلية.

وكتب كوبيك، في بيان: «قراري تأثر بالحملة الإعلامية التي بنت ادعاءاتها على حقائق غير كاملة وأكاذيب حولي».

وبعد الخسارة 0-3 أمام المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، استبعد كوبيك أن يستقيل من منصبه.

وقال عقب تلك المباراة: «لدي عقد، ولن أيأس أبداً، أنا لا أفكر في ذلك».

لكن الموقف تغير بعد محادثات مع الاتحاد، ودعوات إعلامية لرحيله عن منصبه.

وتولى كوبيك تدريب منتخب التشيك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاماً، عبر مباريات الملحق الأوروبي.