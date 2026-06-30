الأدوار الإقصائية عقدة لليابان في كأس العالم

واصل منتخب اليابان معاناته في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعدما ودع نسخة 2026 بالخسارة 2-1 أمام البرازيل في دور الـ 32، ليبقى عاجزاً عن بلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.



وخسرت اليابان أمام البرازيل بطريقة درامية في الوقت القاتل بعدما كانت متقدمة في الشوط الأول بهدف سجله كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن تعود البرازيل في الشوط الثاني عبر كاسيميرو بهدف التعادل، ثم هدف الفوز الذي سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 96.



وكرست الخسارة رقماً سلبياً وعقدة تاريخية للمنتخب الياباني، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاته في كأس العالم، بواقع 5 مباريات دون أن ينجح في التأهل أو العبور إلى الدور التالي في أي منها.



ومنذ مشاركته الأولى في المونديال عام 1998، خرجت اليابان من دور المجموعات في نسخ نسخ 1998 و2006 و2014، بينما ودعت نسخة 2002 من دور الـ 16 أمام تركيا، وكررت المصير ذاته في 2010 أمام باراغواي بركلات الترجيح.



وسقط المنتخب الياباني مجدداً في دور الـ 16 خلال نسخة 2018 في روسيا أمام بلجيكا بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 3-2، ثم غادر نسخة 2022 الأخيرة في قطر من الدور نفسه أمام كرواتيا بركلات الترجيح.



وتكرست العقدة بنهاية مشوار اليابان في المونديال الحالي المقام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي شهد استحداث دور الـ 32 بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخباً، وذلك على يد البرازيل لتتواصل عقدة الأدوار الإقصائية للساموراي.