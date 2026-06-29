5 مؤشرات تجعل فرنسا والأرجنتين أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال



فرض منتخبا فرنسا والأرجنتين نفسيهما كأبرز وأقوى المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، وذلك بعد المستوى الفني العالي الذي ظهرا عليه خلال منافسات دور المجموعات وتصدرهما مجموعتيهما بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



وتبرز 5 مؤشرات تضع كلا المنتخبين في مقدمة السباق على لقب كأس العالم في نسخته الحالية، بعدما كانا الأفضل على الإطلاق في الدور الأول وفق خبراء ومحللين، وبناء على المعطيات الفنية والأرقام في دور المجموعات، نستعرضها في السطور التالية.



1-العلامة الكاملة



أظهر كلا المنتخبين جاهزية بدنية وتكتيكية عالية في الدور الأول، بعدما نجحا في إنهاء مرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، حيث تصدرت فرنسا المجموعة التاسعة بـ 9 نقاط من الفوز على العراق والسنغال والنرويج، مسجلة أقوى هجوم بـ 10 أهداف.



أما الأرجنتين، فقد فرضت سيطرتها على المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة بالفوز على الجزائر والنمسا والأردن، وظهرت بدفاع قوي بعدما استقبلت هدفاً واحداً فقط في مبارياتها الثلاث.



2-تألق النجوم



كان نجوم فرنسا والأرجنتين في الموعد، وفرضوا أنفسهم على المونديال كافة، حيث تألق النجم كيليان مبابي مع «الديوك» ويشارك بقوة في سباق الهدافين ويلاحق ميسي على الهداف التاريخي للمونديال، إضافة إلى القوة الهجومية المرعبة التي يمتلكها المنتخب الفرنسي إلى جانب مبابي بوجود عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيريه دوي وباركولا.



بينما يواصل ليونيل ميسي تقديم مستويات مذهلة مع الأرجنتين في سن الـ 39، وتصدر قائمة هداف البطولة بـ 6 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي للمونديال.



3-الترشيحات



وفقاً لنتائج وأداء منتخبي فرنسا والأرجنتين في الدور الأول، وبناء على المحاكاة الرقمية لحاسوب «أوبتا» العملاق يتصدر المنتخبان نسب الترشيحات من أجل التتويج باللقب، حيث وضع فرنسا كمرشح أول بنسبة 18.7%، والأرجنتين كمرشح ثان بنسبة 16.3%.



4-قائمة مرعبة



تضم قائمة كلا المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني قائمة مرعبة من نخبة اللاعبين في العالم، ومن خلال الأداء والعناصر في الدور الأول هناك توازن وعمق في التشكيلة لدى المنتخبين، وهو ما يمنح ديدييه ديشامب مدرب «الديوك» وليونيل سكالوني مدرب «التانغو» مرونة وخيارات واسعة في التشكيلة.



5-الاستقرار الفني



يتمتع منتخبا فرنسا والأرجنتين باستقرار فني ممتد لسنوات تحت قيادة ديشامب وسكالوني، وهو ما يمنحهما أفضلية واضحة في التعامل مع كل المعطيات التي تمكنهما من تقديم أفضل أداء ونتائج، بينما يبرز جانب مهم وهو مسار البطولة الذي يمنح الأرجنتين على وجه الخصوص فرصة أسهل نسبياً للوصول إلى المباراة النهائية، وربما يتكرر النهائي السابق الذي جمعهما في النسخة الماضية في قطر 2022.