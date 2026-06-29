شوبير وحكيمي في القائمة.. تصنيف أفضل 30 لاعباً في مونديال 2026

شهدت قائمة أفضل 30 لاعبا في بطولة كأس العالم 2026، وفقا للتقييمات الإحصائية الصادرة عن موقع WhoScored، حضورا عربيا بارزا تصدّره النجم المغربي أشرف حكيمي، إلى جانب الحارس المصري مصطفى شوبير، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لكرة القدم العربية على الساحة العالمية، خاصة في ظل المنافسة القوية مع أبرز نجوم أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وجاء حكيمي ضمن المراكز المتقدمة في قائمة العشرة الأوائل، حيث قدّم أداءً لافتا مع منتخب المغرب، محققا معدل تقييم مرتفع بلغ 7.87، ليؤكد مجددا مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم، بفضل تأثيره الهجومي وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

أما شوبير، فقد دخل القائمة في المركز الثاني عشر بتقييم 7.72، بعد مستويات قوية مع المنتخب المصري، حيث برز كأحد أبرز الحراس في البطولة بفضل تصدياته الحاسمة وثباته تحت الضغط.

القائمة التي تصدرها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بتقييم 8.92، عكست سيطرة النجوم الكبار على المراتب الأولى، حيث جاء خلفه النرويجي إيرلينغ هالاند ثم الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الرابع بعد أداء هجومي مميز جعله أحد أبرز نجوم البطولة.

وشهدت المراكز من 10 إلى 20 حضورا لعدد من الأسماء الصاعدة واللاعبين المؤثرين، من بينهم جود بيلينغهام الذي حل في المركز الحادي عشر، إضافة إلى الفرنسي أوريلين تشواميني، والبلجيكي لياندرو تروسار، والهولندي كودي جاكبو الذي واصل تألقه الدولي مقارنة بأدائه مع ناديه.

كما ضمت القائمة أسماء بارزة في مراكز الدفاع والوسط مثل روبن دياز، وفيرجيل فان دايك، وهاري كين، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات ثابتة في دور المجموعات، ما ساهم في رفع تقييماتهم الفردية رغم اختلاف مراكزهم وأدوارهم داخل الملعب.

وتبرز هذه القائمة مدى تأثير الأداء الفردي في تقييم اللاعبين خلال البطولات الكبرى، حيث تعتمد التصنيفات على الأرقام والإحصائيات مثل الأهداف، التمريرات الحاسمة، التدخلات الدفاعية، ونسبة التأثير في نتائج المباريات، وهو ما منح بعض اللاعبين فرصة للتألق حتى مع منتخبات أقل ترشيحًا للمنافسة على اللقب.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، يظل الحضور العربي ممثلا في منتخبات المغرب ومصر والجزائر، محل اهتمام متزايد، ما يعزز الآمال بمواصلة التألق.