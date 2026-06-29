مونديال 2026.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

يشهد عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين وفجر غد الثلاثاء، لقاءات حافلة بالإثارة والندية، مع تواصل منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة للمرة الأولى في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات قوية تحمل طابعا تنافسيا كبيرا في سباق التأهل إلى دور الـ16.

وتتصدر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي اهتمامات الجماهير، في لقاء يُنتظر أن يكون من أبرز مباريات هذا الدور، في ظل الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة، والطموح الكبير لكل منهما لمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وفي مواجهة أخرى لا تقل قوة، يستضيف ملعب هيوستن صداما مرتقبا يجمع المنتخب البرازيلي ونظيره الياباني، حيث يسعى "السيليساو" لتأكيد تفوقه ومواصلة المنافسة على اللقب، بينما يأمل المنتخب الياباني في مواصلة عروضه القوية وتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

كما يحتضن ملعب بوسطن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني مع منتخب باراغواي، في لقاء يدخل فيه الطرفان بشعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل حجز مقعد في دور الـ16 ومواصلة المنافسة على اللقب العالمي.

مواعيد المباريات

البرازيل × اليابان (Brazil vs Japan) – 21:00 بتوقيت الإمارات – beIN Sports Max 1

ألمانيا × باراغواي (Germany vs Paraguay) – 00:30 بتوقيت الإمارات – beIN Sports Max 2

هولندا × المغرب (Netherlands vs Morocco) – 05:00 بتوقيت الإمارات – beIN Sports Max 1