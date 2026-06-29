أنشيلوتي يحسم موقف نيمار قبل مواجهة اليابان

لم يكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن خطته لإشراك نيمار في مواجهة اليابان بدور الـ32 من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يوم الاثنين، لكنه أكد أن المهاجم المخضرم جاهز بدنياً للعب أكثر من 15 دقيقة.

ورغم ذلك، قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: «في النهاية، الأمر يعتمد على سير المباراة والموقف الذي ينتظرنا في لقاء الغد».

وغاب نيمار، صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، عن أول مباراتين للمنتخب البرازيلي في دور المجموعات بسبب إصابة في ربلة الساق.

ودخل اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، بديلاً في الدقيقة 75 من المواجهة الثالثة بالمجموعة الثالثة أمام اسكتلندا، وتلقى تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في الملعب.