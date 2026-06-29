مدرب اليابان يخشى تكرار سيناريو مونديال 2022

يملك هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، ذكريات سيئة مع ضربات الترجيح في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم لكرة القدم، لكنه سيولي الأمر اهتماماً كبيراً إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد في مواجهة البرازيل بدور الـ32 من نسخة عام 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخرج منتخب اليابان من دور الـ16 في نسخة عام 2022 على يد كرواتيا بركلات الترجيح، بعدما قرر اللاعبون بأنفسهم هوية المسددين، لكن لم يسجل سوى لاعب ياباني واحد فقط خلال الركلات.

وقال موريياسو (57 عاماً) إنه سيتخذ القرار بنفسه في حال وصلت مباراة الاثنين إلى ركلات الترجيح أمام البرازيل، صاحبة لقب كأس العالم خمس مرات.

وكان منتخب اليابان قد تغلب على البرازيل بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في طوكيو العام الماضي.

وقال مدرب اليابان: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنتحداهم ونحاول الفوز».

وتأهل منتخب اليابان إلى دور الـ32 بالبطولة بعدما تعادل مع هولندا 2-2، وفاز على تونس 4-0، وتعادل مع السويد 1-1 في المجموعة السادسة.