مدرب كندا: لا نفضل المغرب أو هولندا في الدور الـ16

قال جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، إنه لا يفضل مواجهة منتخب بعينه بعد التأهل التاريخي إلى الدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، مساء الأحد.

وينتظر منتخب كندا مواجهة الفائز من مباراة المغرب وهولندا.

وعن المواجهة المقبلة، شدد مارش قائلاً: «لا نفضل أي منافس، بل نركز على إثبات أحقيتنا في مواجهة الكبار»، مضيفاً: «هولندا والمغرب من كبار المنتخبات في العالم، وتحديداً المغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، الذي حقق إنجازات كبيرة خلال آخر ست سنوات، وكذلك هولندا، فهي منتخب عريق وقوة تقليدية في أوروبا».

وبشأن الفوز على جنوب أفريقيا في الدور الـ32، قال: «كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم أن جنوب أفريقيا ستدفعنا لبذل جهد مضاعف، لقد سيطرنا، لكننا لم نستغل الفرص».

وأشار إلى أن «التنظيم كان سر الفوز، فقد حققنا انتصاراً مستحقاً بعد تنظيم خطوطنا، ولم نسجل مبكراً، لكننا لم نمنح المنافس فرصة لتشكيل خطورة».

وختم جيسي مارش تصريحاته قائلاً: «كنا مستقرين دفاعياً، ولم نترك ثغرة، وكنا نطمح إلى تسجيل هدف مبكر، لكننا حققنا الأهم، وهو الفوز والتأهل».