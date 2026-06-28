«لعنة الظهير الأيمن» تضرب منتخب إنجلترا



اعترف توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يشعر بالقلق بشأن مركز الظهير الأيمن قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعدما تعرض جاريل كوانساه، بديل ريس جيمس، للإصابة وغادر مباراة بنما وهو يعرج.



وفاز المنتخب الإنجليزي 2 - 0 على منتخب بنما، الذي كان ودع البطولة بالفعل، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب ميتلايف، ليضرب «الأسود الثلاثة» موعداً مع الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، في لقاء يقام بمدينة أتلانتا.



لكن المنتخب الإنجليزي يستعد للسفر إلى ولاية جورجيا وسط أزمة إصابات، حيث يخوض الظهير الأيمن الأساسي ريس جيمس سباقاً مع الزمن للحاق بالمباراة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة غانا.



ولم يسافر قائد تشيلسي مع بعثة المنتخب إلى ولاية نيوجيرسي، بينما اضطر بديله جاريل كوانساه إلى مغادرة الملعب في الشوط الثاني بسبب الإصابة، لتصبح مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية محل شك كبير أيضاً.



وقال توخيل، الذي سبق وفقد خدمات الظهير تينو ليفرامينتو بعد خروجه من القائمة بسبب إصابة في ربلة الساق: «لقد كانت إصابة التواء تقليدية في الكاحل، وهو يشعر بألم شديد».



وأضاف «قال إنه تعرض لهذه الإصابة من قبل، وعادة ما كان يحتاج إلى بضعة أيام فقط للتعافي. وهو يأمل أن يكون الأمر مشابهاً هذه المرة، لكن الألم حالياً شديد للغاية، ولذلك يرفع ساقه للأعلى ويخضع للعلاج بالضغط والثلج».



وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة، أجاب توخيل ضاحكاً: «بطبيعة الحال، لدينا إصابة جديدة في هذا المركز».



وأضاف: «سنفعل كل ما بوسعنا. سيكون سباقاً صعباً بالنسبة لريس جيمس، والآن أصبح أيضاً سباقاً صعباً بالنسبة لجاريل كوانساه، لذا أشعر بالقلق تجاه الثنائي».



وأكد: «لكن بشكل عام، فإن مهمتنا كجهاز فني هي إيجاد الحلول، وسنجد الحلول خلال الأيام الأربعة المقبلة».



وعادت بعثة المنتخب الإنجليزي إلى مقر إقامتها في مدينة كانساس سيتي، على أمل تلقي أخبار إيجابية بشأن المصابين، مع إدراكها في الوقت نفسه لضرورة رفع المستوى مع انطلاق الأدوار الإقصائية.