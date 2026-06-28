لوكاسين وبروبي يكتبان فصلاً استثنائياً في مونديال 2026



دشن المدافع الغاني ديريك لوكاسين لحظة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفاً في شباك كرواتيا، لينضم إلى أخيه من الأم ، برايان بروبي ، الذي يلعب مع منتخب هولندا في قائمة هدافي البطولة، في قصة عائلية نادرة استحوذت على اهتمام المتابعين.



وأحرز لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73 من مواجهة كرواتيا التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 2-1، بينما واصل بروبي تألقه مع هولندا، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أخوان في كأس العالم 2026.



ودخل بروبي سباق الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية للمونديال، إذ كان قد سجل هدفاً في مرمى تونس في الجولة الأولى، قبل أن يسجل هدفين في فوز هولندا الكاسح 5-1 على السويد في الجولة الثانية.



ويعد الأخوان من بين عدة أخوة يشاركون في كأس العالم مع منتخبين مختلفين، حيث تشهد النسخة الحالية أكثر من حالة يلعب فيها إخوة لمنتخبات مختلفة ضمن القصص الإنسانية والرياضية التي يشهدها مونديال 2026.



وحظيت مشاركة لوكاسين وبروبي وتسجيلهما أهدافاً على اهتمام المتابعين على وسائل الإعلام العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، واستحضرت حالات سابقة مثل جيروم وكيفن برينس بواتينغ، اللذين مثلا ألمانيا وغانا في كأس العالم، وغيرهما في النسخة الحالية.