كولومبيا تحسم الصدارة أمام البرتغال

حسم التعادل السلبي مواجهة البرتغال وكولومبيا في ختام منافسات المجموعة الحادية عشرة بكأس العالم 2026، على ملعب هارد روك في ميامي، ليضمن المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت البرتغال إلى دور الـ32 في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب كولومبيا نظيره الغاني على ملعب كانساس سيتي، بينما تصطدم البرتغال بكرواتيا في تورنتو يوم 2 يوليو المقبل.

وجاءت المباراة مفتوحة وهجومية من كلا المنتخبين، خاصة من جانب المنتخب الكولومبي، الذي كان الطرف الأفضل والأكثر محاولات على المرمى البرتغالي.

وبدأت كولومبيا اللقاء بقوة، وكادت تفتتح التسجيل بعد أقل من دقيقة، عندما تابع جون كوردوبا عرضية برأسه فوق العارضة بقليل، عقب محاولة أولى من لويس دياز، قبل أن يفرض الفريق الكولومبي أفضليته الهجومية خلال معظم فترات الشوط الأول.

وتألق الحارس البرتغالي ديوغو كوستا في أكثر من مناسبة، أبرزها تصديه لتسديدة أرضية قوية من كوردوبا بعد انطلاقة مميزة من سانتياغو آرياس، ليحافظ على نظافة شباكه رغم الضغط الكولومبي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تحسن أداء البرتغال تدريجيًا، واقتربت من التسجيل عبر هجمة منظمة، فيما أجبر خاميس رودريغيز الحارس كوستا على التصدي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب روبرتو مارتينيز تبديلين لتنشيط صفوف البرتغال، قبل أن يهدر جواو فيليكس فرصة خطيرة إثر هجمة مرتدة سريعة.

وردت كولومبيا بإجراء تغييرات هجومية، أبرزها إشراك لويس سواريز وريتشارد ريوس، بينما دفع المنتخب البرتغالي برفائيل لياو وسامو كوستا في محاولة لخطف هدف الفوز.

وأهدرت كولومبيا عدة فرص محققة للتسجيل في الدقائق الأخيرة، وسط تألق الدفاع والحارس البرتغالي، فيما شهدت الدقيقة 90+2 هدفًا لـ«الكافيتيروس»، لكنه ألغي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.