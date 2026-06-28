بنما تودع المونديال بصيام تهديفي

أنهى منتخب بنما مشاركته في كأس العالم 2026 بسجل سلبي، بعدما ودع البطولة من دون تسجيل أي هدف، ليصبح المنتخب الوحيد الذي عجز عن هز الشباك بين المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة الحالية، إثر خسارته أمام إنجلترا 2-0 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة.

واحتل المنتخب، المعروف بلقبي «المد الأحمر» و«رجال القناة»، المركز الأخير في المجموعة من دون نقاط، بعدما خسر أمام غانا 1-0 في الجولة الأولى، ثم أمام كرواتيا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يسقط أمام إنجلترا بهدفين دون رد، ليختتم مشواره بثلاث هزائم وأربعة أهداف في شباكه.

ويمثل هذا الرقم سابقة سلبية في أول نسخة من كأس العالم تضم 48 منتخبًا، إذ كان منتخب بنما الوحيد الذي عجز عن هز الشباك طوال دور المجموعات، رغم أن مبارياته جاءت على عكس مشاركته السابقة في مونديال روسيا 2018، التي استقبل فيها عددًا كبيرًا من الأهداف، من بينها الخسارة أمام إنجلترا 6-1.

وسجل منتخب بنما ظهوره الثاني فقط في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته الأولى في روسيا 2018، حين أحرز هدفين، بينهما أول أهدافه المونديالية عبر فيليبي بالوي أمام إنجلترا، قبل أن يخرج أيضًا من دور المجموعات.

ويُذكر أن بنما لم تحقق أي انتصار خلال ست مباريات خاضتها في كأس العالم، إذ ودعت مونديال 2018 من الدور الأول بثلاث هزائم، وبالسيناريو نفسه ودعت مونديال 2026.