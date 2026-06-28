إنجلترا تحسم الصدارة بثنائية بيلينغهام وكين في بنما

حسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب بنما، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار انتهاء بقية المباريات لتحديد المنتخب الذي سيواجهه في دور الـ32 من بين أفضل الثوالث، فيما ودع منتخب بنما المونديال بعد تلقيه 3 هزائم.

وحسم «الأسود الثلاثة» نتيجة المباراة في غضون خمس دقائق، عبر ثنائية جود بيلينغهام «62» وهاري كين «67»، الذي كتب تاريخًا جديدًا بانفراده بعرش هدافي إنجلترا في كأس العالم بـ11 هدفًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم جاري لينيكر بـ10 أهداف.

وفرض المنتخب الإنجليزي استحواذه منذ البداية، لكنه افتقد السرعة والفاعلية في الثلث الأخير، بينما نجح منتخب بنما في إغلاق المساحات، وظهر منافسًا منظمًا خلال الشوط الأول، معتمدًا على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى إنجلترا.

وأهدر ماركوس راشفورد أكثر من فرصة لإنجلترا، أبرزها تسديدة أبعدها الحارس أورلاندو موسكيرا، ثم رأسية مرت فوق العارضة، كما تصدى حارس بنما لمحاولة أخرى، في حين رد خوسيه رودريغيز بتسديدة خطيرة، وأخطأ كارلوس هارفي المرمى من زاوية صعبة.

واستمرت السيطرة الإنجليزية في الشوط الثاني، لكن الفريق عانى مجددًا في اختراق الدفاع البنمي، قبل أن يهدر هاري كين فرصة محققة في الدقيقة 57 بعد تصد رائع من موسكيرا، لتتواصل معاناة المنتخب الأوروبي هجوميًا.

ونجح جود بيلينغهام في فك شفرة الدفاع البنمي عند الدقيقة 62، عندما استغل ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك، مانحًا إنجلترا هدف التقدم بعد أفضلية متواصلة في الشوط الثاني.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه بعد الهدف، ليضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأس، إثر عرضية متقنة من بيلينغهام.

وكاد منتخب بنما أن يسجل هدفه الأول في البطولة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع عبر خوسيه فاخاردو، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز إنجلترا، بينما ودعت بنما البطولة من دون نقاط.