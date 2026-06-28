طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح

كشف طبيب منتخب مصر تشخيص إصابة محمد صلاح، نجم الفريق وقائده، مشيرًا إلى موقفه من مواجهة أستراليا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب، أثبتت معاناته من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي.

وأضاف أبو العلا، في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "أما اللاعب أحمد فتوح، فقد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة أستراليا، بينما تعرض محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم، ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها".

وأصيب اللاعبون الثلاثة خلال التعادل بين مصر وإيران بنتيجة 1-1، فجر السبت، في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وتأهل الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط، إثر التعادل 1-1 مع بلجيكا، والفوز 3-1 على نيوزيلندا، ثم التعادل 1-1 مع إيران.

وسيلتقي منتخبا مصر وأستراليا في مدينة دالاس، في التاسعة مساء الجمعة المقبلة (بتوقيت مكة المكرمة).

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم، بعدما سجل هدفه الثالث في البطولة أمام نيوزيلندا، رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف، بعد هدفيه أمام روسيا والسعودية في مونديال 2018.