لن يتمكن ميشيل كوكا مبولادينجا من حضور المباراة الحاسمة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، بعدما رُفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أصبح رمزًا حقيقيًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بفضل تضامنه الصامت مع باتريس لومومبا.

وسيخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته الحاسمة ضد أوزبكستان في أتلانتا دون أبرز مشجعيه، إذ رُفض منح ميشيل كوكا مبولادينجا، الذي أصبح رمزًا حقيقيًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وبالتالي لن يتمكن من التواجد في أتلانتا لحضور هذه المباراة المهمة.

واشتهر مبولادينجا، الملقب بـ"لومومبا فيا"، بثباته طوال جميع مباريات الكونغو الديمقراطية في المغرب، تكريمًا لباتريس لومومبا، رئيس وزراء البلاد الذي اغتيل عام 1961.

ورغم تأخر وصوله إلى كأس العالم بسبب القيود المفروضة على المسافرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء وباء الإيبولا، فإنه تمكن من حضور المباراة التي انتهت بخسارة منتخب بلاده أمام كولومبيا (0-1) في جوادالاخارا، حسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.