معاقبة لاعبي أوروغواي بإلغاء رحلة الطيران الخاصة

قرر الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم معاقبة لاعبي "السيليستي" بإلغاء رحلة عودة بعثة المنتخب إلى العاصمة مونتفيديو، التي كانت مقررة على متن طائرة خاصة، وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2026.

وودع منتخب أوروغواي، بطل العالم مرتين عامي 1930 و1950، البطولة مبكرًا، بعدما أنهى دور المجموعات برصيد نقطتين، عقب التعادل مع السعودية 1-1، ثم التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكشفت تقارير أن الاتحاد الأوروغواياني أبلغ بعثة المنتخب بإلغاء رحلة العودة التي كانت مقررة على متن طائرة خاصة، وأن كل لاعب سيتعين عليه المغادرة بشكل منفصل على متن رحلات طيران تجارية، إذ سيتوجه بعض اللاعبين مباشرة إلى أنديتهم، بينما سيعود آخرون إلى أوروغواي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ"أكبر إحراج تشهده الكرة الأوروغوايانية على مدار نصف قرن"، معتبرة أن الإخفاق جاء نتيجة أخطاء إدارية وفنية متراكمة، وسط ترقب لمراجعة شاملة لمستقبل المنتخب بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا.