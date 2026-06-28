مباراة السعودية وإسبانيا تحقق رقماً قياسياً في نسب المشاهدة

حققت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإسباني في كأس العالم 2026 لكرة القدم أعلى نسبة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إلى أن مباراة السعودية وإسبانيا حققت أعلى نسبة مشاهدة في البطولة حتى الآن، إذ تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس.

وأضاف فيفا أنه سيتم نشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة التلفزيونية بعد انتهاء البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وودع المنتخب السعودي منافسات مونديال 2026 من الدور الأول، بعد تذيله المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، متأخرًا بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثالث.

وبدأ "الأخضر"، بقيادة مدربه جورجيس دونيس، مشواره في كأس العالم بالتعادل 1-1 مع أوروجواي، قبل الخسارة 4-0 أمام إسبانيا، ثم التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، التي تأهلت إلى الأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم.