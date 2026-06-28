دي بروين: استاد فانكوفر منحنا تجربة مختلفة في كأس العالم

لم تمر الطريقة التي استقبلت بها مدينة فانكوفر كأس العالم لكرة القدم مرور الكرام، إذ أشاد صانع ألعاب المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين باستاد بي.سي بليس، بعد أن ضمن فريقه، بفوزه الساحق 5-1 على نيوزيلندا، صدارة المجموعة السابعة والتأهل إلى دور الـ32.

ووصف دي بروين ملعب بي.سي بليس بأنه "استاد كرة قدم حقيقي"، عقب الفوز الساحق الذي حققته بلجيكا على نيوزيلندا.

وظهرت مهارات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في أبهى صورها، إذ سجل هدفًا، وردد المشجعون هتافه مرارًا: "أوه كيفن دي بروين"، تعبيرًا عن إعجابهم به.

وقال لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق للصحفيين: "مدينة فانكوفر، لم أمكث هنا سوى لفترة قصيرة، لكن يجب أن أقول إن اللعب في هذا الملعب كان تجربة رائعة حقًا".

وكانت بلجيكا قد خاضت أول مباراتين لها في البطولة في سياتل ولوس أنجليس. وقال دي بروين: "الملعبان الآخران ضخمان، لكنك تشعر بأجواء دوري كرة القدم الأمريكية، لذا أعتقد أن الأمر رائع حقًا بالنسبة لنا. كنت تشعر بذلك على أرض الملعب، الأمر مختلف بعض الشيء، لذا كان ذلك ممتعًا".

واحتلت بلجيكا المركز الأول، متفوقة على مصر بفارق الأهداف، بعد أن أنهى المنتخبان دور المجموعات برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات.

وستواجه بلجيكا في دور الـ32 أحد أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.