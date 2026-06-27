أشهر مباراة في "عالم الأنمي".. اليابان تبحث عن معجزة "كابتن ماجد" أمام البرازيل





تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والأنمي حول العالم إلى مواجهة مرتقبة في دور الـ32 من مونديال 2026، تجمع بين منتخبي اليابان والبرازيل على ملعب "إن آر جي" في هيوستن؛ في لقاء أعاد إلى الواجهة واحدة من أشهر القصص في تاريخ الثقافة الرياضية وهي سلسلة الأنمي والمانغا الأسطورية "كابتن تسوباسا" (المعروف عربياً بالكابتن ماجد).

تعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الدور الثاني، ليس من الناحية الرياضية الفنية البحتة فحسب، بل من الناحية الثقافية أيضاً، بعدما ربط الجمهور بين الواقع والخيال، مستحضرين المواجهة الشهيرة في الأنمي التي جمعت بين المنتخبين في بطولة عالمية للشباب، وانتهت بانتصار درامي لليابان بقيادة الكابتن ماجد.

لسنوات طويلة، لعب "كابتن تسوباسا" دوراً محورياً في تشكيل خيال أجيال من اللاعبين حول العالم، وتحديداً في اليابان، حيث ألهمت السلسلة (التي انطلقت عام 1981 بقلم يويتشي تاكاهاشي وتجاوزت مبيعاتها 90 مليون نسخة) العديد من النجوم الشباب لدخول عالم الاحتراف، وأسهمت بشكل مباشر في ترسيخ شعبية اللعبة وتطويرها داخل اليابان، حتى غدت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الرياضية اليابانية الحديثة.

أكبر مسرح كروي في العالم، يتجول الحلم إلى حقيقة ورغم أن مسلسل الأنمي شهد فوزاً درامياً لليابان بقيادة تسوباسا الذي صقل مهاراته مدربه البرازيلي "روبرتو هونغو"، إلا أن الرهان في الواقع هذه المرة يبدو مختلفاً وأكثر تعقيداً، فبطاقة التأهل إلى دور الستة عشر على المحك لأن الخصم هو بطل العالم خمس مرات.

تدخل اليابان المواجهة الحالية بعد أداء لافت اتسم بالانضباط التكتيكي العالي، والدفاع المنظم، والسرعة الفائقة في التحولات الهجومية، مما جعل "الساموراي الأزرق" أحد أكثر المنتخبات احتراماً وأكثؤ صعوبة على المنافسين.

في المقابل، يصل المنتخب البرازيلي، إلى اللقاء بوصفه أحد أبرز المرشحين الدائمين لانتزاع اللقب، متسلحاً بترسانة من المواهب العالمية الفردية والخبرة العريضة في المواعيد الكبرى، وقدرة لاعبيه على صناعة الفارق من أنصاف الفرص.

حلم يتحقق.. هل يبتسم الواقع لليابان؟

وصفت وسائل إعلام دولية ومشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه المباراة بأنها "أقرب محاكاة واقعية للمواجهة الخيالية" واصفيت إياها بأنها مباراة الحلم.

ورغم الطابع العاطفي الذي يحيط باللقاء، فإن التاريخ الواقعي للكبار يميل بوضوح لصالح "السيليساو" الذي لطالما فرض هيمنته في اللقاءات المباشرة. ومع ذلك، نجحت اليابان على مدار العقدين الماضيين في تقليص الفجوة تدريجياً بفضل التطور المستمر لمشروعها الكروي.

مباراة استثنائية

سواء أعادت الحياة محاكاة الفن بنصر ياباني درامي، أم أكدت البرازيل علو كعبها وهيمنتها التاريخية؛ فإن الشيء المؤكد أن مواجهة هيوستن ستسجل كإحدى اللحظات الفريدة في مونديال 2026، والتي تذوب فيها الحدود بين الشغف الرياضي والإرث الثقافي.