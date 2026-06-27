نيمار يفاجئ نجم فرنسا بقميص موقع ورسالة مؤثرة



فاجأ نجم منتخب البرازيل نيمار، لاعب ونجم منتخب فرنسا الشاب، ديزيريه دوي، بهدية ورسالة مؤثرة بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الأخير سواء مع باريس سان جيرمان، أم منتخب «الديوك» في كأس العالم 2026.



وأرسل نيمار قميصاً موقعاً منه إلى ديزيريه دوي عبر الإعلامية إيزابيلا بغلياري التي سلمته إلى اللاعب، قبل أن يفاجئه نيمار أيضاً برسالة فيديو حملت كلمات الدعم والإعجاب.



وأشاد نيمار بموهبة دوي، متمنياً له النجاح خلال منافسات كأس العالم، مع توجيه مزحة تعكس روح المنافسة بين المنتخبات، بعدما لفت دوي الأنظار بمستوياته المميزة.



وقال نيمار: «مرحباً أيها النجم الكبير، أرسلت إليك قميصاً للبرازيل موقعاً مني، وآمل أن ترسل لي قميصك أيضاً حتى أحتفظ به في مجموعتي، أتمنى لك كل التوفيق في كأس العالم، إلا إذا كان ذلك أمام البرازيل، تحياتي أيها البطل».



وأظهر دوي سعادة كبيرة لحظة استلامه القميص، قبل أن يؤكد أن نيمار كان مثله الأعلى منذ طفولته، وأنه تعلم منه عشق كرة القدم والإبداع داخل المستطيل الأخضر.



وقال دوي: «هذه واحدة من أسعد اللحظات في مسيرتي، عندما كنت طفلاً، كنت أقضي ساعات طويلة أشاهد نيمار، وأحاول تقليد كل مراوغة، وكل مهارة، وكل لمسة سحرية كان يقدمها، فهو لم يكن مجرد لاعب كرة قدم بالنسبة لي، بل كان اللاعب الذي جعلني أعشق كرة القدم».



وأضاف: «أن يقدم لي مثلي الأعلى في الطفولة قميصه الموقع هو أمر لن أنساه أبداً، قد يرى البعض الأمر مجرد قميص، لكنني أرى سنوات من الإلهام، والأحلام، واللاعب الذي أقنعني بأن كرة القدم يجب أن تلعب دائماً بالشجاعة والفرح».



واختتم قائلاً: «آمل أن أتمكن يوماً ما من إلهام لاعب شاب بالطريقة نفسها التي ألهمني بها نيمار، سيكون ذلك أعظم تكريم يمكنني تقديمه للاعب كرة القدم الذي منحني الكثير من الأحلام قبل أن أصبح لاعباً محترفاً».