كروس متخوف من خروج مبكر للمنتخب الألماني



أعرب توني كروس، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، عن مخاوفه من خروج المنتخب الأول مبكراً من بطولة كأس العالم المقامة حالياً.



وقال كروس، بطل العالم مع ألمانيا عام 2014، خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك» جمعه بشقيقه فيليكس وزميله السابق لوكاس بودولسكي: «يجب أن يكون اللعب أمامنا كابوساً لأي منافس، علينا أن ندافع بصورة قوية وأن نجعل خصومنا يعانون، لكننا لا نفعل ذلك حتى الآن».



وأضاف: «كما أننا بحاجة إلى جمال موسيالا وفلوريان فيرتز في أفضل مستوياتهما، وهذا لا يحدث حالياً. وإذا لم يتغير هذان الأمران، فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نودع البطولة».



من جانبه، أشار لوكاس بودولسكي إلى وجود بعض الثغرات في أداء المنتخب الألماني عقب الخسارة بنتيجة 1 / 2 أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مؤكداً ضرورة التعلم سريعاً من تلك الأخطاء.



وقال بودولسكي، الذي توج مع كروس بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل: «ربما تكون خسارة كهذه مفيدة أحياناً، لأنها تدفع الجميع للعودة إلى غرفهم والتفكير جيداً فيما حدث».



وكان المنتخب الألماني فاز في أول مباراتين بدور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ32 متصدراً للمجموعة الخامسة، إلا أن خسارته أمام الإكوادور أثارت موجة من الانتقادات بشأن مستوى الفريق.



وأضاف كروس: «في مونديال 2014 قدمنا مباريات لم نكن فيها جيدين، مثل مواجهة الجزائر، لكننا كنا ننجح في الفوز رغم ذلك. لا أعتقد أن المنتخب الحالي يمتلك هذه القدرة».



ورغم انتقاداته، أكد كروس أنه لا يزال يؤمن بقدرة ألمانيا على منافسة كبار المنتخبات في البطولة، وقال: «ما زلت متمسكاً برأيي، فإذا سارت الأمور كما ينبغي أمام فرنسا، فأنا أعتقد أننا قادرون على الفوز عليها».



ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره باراغواي في دور الـ32 وسيلتقي الفائز منهما في دور الـ16 مع الفائز من مباراة فرنسا والسويد.