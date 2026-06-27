ذكاء مبابي ينقذ المنتخب الفرنسي من فخ العقوبة أمام النرويج



في المواجهة المثيرة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والنرويجي لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، لم يكن خروج النجم والهداف كيليان مبابي بديلًا مجرد إجراء فني روتيني لضخ دماء جديدة في تشكيلة "الديوك"، بل تحول المشهد في ثوانٍ معدودة إلى لقطة لافتة ومثيرة للجدل، أظهرت بشكل جلي سرعة البديهة الفائقة التي يتمتع بها قائد فرنسا، وفهمه الدقيق والعميق للتعديلات واللوائح الصارمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في هذه النسخة المونديالية.



فعندما رفع الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية معلنًا إشارة الاستبدال، أدرك قائد المنتخب الفرنسي بحسه القيادي وخبرته العريضة أن التوجه نحو منتصف الملعب لقطع مسافة طويلة نسبيًا من أجل تسليم شارة القيادة يدًا بيد إلى زميله أوريلين تشواميني سيستغرق وقتًا ثمينًا قد يتجاوز الحد المسموح به قانونًا، وهو ما جعله يتخذ قرارًا ذكيًا ومفاجئًا في آن واحد؛ حيث توجه مباشرة نحو الحكم الإنجليزي الذي كان يدير اللقاء، مايكل أوليفر، وسلمه الشارة بلمحة سريعة طالبًا منه إيصالها إلى القائد الجديد، قبل أن يركض مبابي مسرعًا ويغادر أرضية الميدان من أقرب نقطة خط تماس ممكنة لضمان عدم إضاعة أي ثانية.



هذا التصرف الاستثنائي من جانب مبابي لم يكن من قبيل الاستعراض، بل جاء كخطوة استباقية مدروسة بعناية لتجنب الوقوع تحت طائلة القوانين المستحدثة والمشددة الخاصة بآلية الاستبدالات وضبط الوقت؛ إذ تنص اللوائح الجديدة بصرامة على معاقبة أي لاعب مستبدل بالبطاقة الصفراء إذا استغرق أكثر من عشر ثوانٍ فقط لمغادرة المستطيل الأخضر بعد رفع اللوحة، والأكثر من ذلك أن العقوبة لا تتوقف عند الإجراء الإداري الفردي، بل تمتد لتجبر منتخب بلاده على اللعب منقوصًا من لاعب لمدة دقيقة كاملة كعقوبة فنية تصاعدية تهدف للقضاء على ظاهرة إهدار الوقت.



وقد انتشرت هذه اللقطة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية عقب صافرة النهاية، حيث تحولت إلى مادة دسمة للتحليل والنقاش بين النقاد والجماهير، إذ عكست بوضوح كيف يمكن للتفاصيل التشريعية الدقيقة أن تغير مجرى المباريات الكبرى، كما أكدت للجميع أن ذكاء اللاعب، وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط، ومعرفته التامة بالقوانين، باتت عناصر حاسمة لا تقل أهمية أبدًا عن المهارة الفنية والبدنية داخل المستطيل الأخضر، لا سيما في بطولة عالمية كبرى تُحسم مبارياتها المعقدة بالفروقات الصغيرة والجزئيات الخفية.