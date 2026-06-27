حسام حسن: «عندي وحوش» وحالة صلاح تحت التقييم



​قال حسام حسن مدرب مصر إن حالة ‌محمد ​صلاح ستخضع للتقييم بعد أن طلب قائد الفريق تغييره خلال المباراة أمام إيران التي انتهت بالتعادل 1-1 في كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت مما أثار الشكوك ⁠بشأن لياقته البدنية قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.



وبدا على صلاح الإحباط الشديد عند استبداله بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني. وقال حسن إن من المبكر جدا تحديد مدى خطورة الإصابة رغم أنها لا تبدو خطيرة.



وأضاف حسن أن الظهير الأيسر أحمد فتوح سيخضع ​هو الآخر ‌للفحص الطبي بعد ​تعرضه لإصابة. كما أعرب ⁠عن أمله في أن يتعافى لاعب الوسط حمدي فتحي في الوقت المناسب من أجل ​مباراة ⁠مصر ⁠في دور 32 أمام أستراليا بعد أن غاب عن مواجهة إيران.



ورغم المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية، ⁠أبدى حسن ثقته في عمق تشكيلته بعد أن حجزت مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف المتصدرة بلجيكا بفارق الأهداف.

وقال «عندي وحوش».



وأشاد حسن بتأهل مصر إلى مرحلة ​خروج المغلوب باعتباره إنجازا يبعث على الفخر للبلاد والعالم العربي وأفريقيا، قائلا إن فريقه سيركز الآن على الاستعداد للدور المقبل.