تحليل| التحولات السريعة كلمة السر في مفاجآت «القروش الزرقاء»

صنع منتخب الرأس الأخضر واحدة من أبرز مفاجآت كأس العالم 2026 بعدما حقق تأهلاً تاريخياً في أول مشاركاته في المونديال، عقب تعادله السلبي مع المنتخب السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ونجح منتخب «القروش الزرقاء» في تقديم أداء مميز أمام «الأخضر»، وحقق مبتغاه بفضل سرعة لاعبيه والاعتماد على التحولات السريعة والاندفاع من الخلف إلى الأمام.

واعتمد الجهاز الفني للرأس الأخضر على تقليص المساحات بين الخطوط أمام المنافس أكثر من البحث عن الاستحواذ، فظهر بتماسك دفاعي أجبر السعودية على تدوير الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة، بينما ظل العمق الدفاعي محمياً بثلاثة لاعبين في أغلب مراحل اللقاء.

وفرض لاعبو الرأس الأخضر إيقاعاً بطيئاً كلما امتلكت السعودية الكرة، إذ تحولت المباراة إلى صراع على مواقع الاستلام بدلاً من صراع على الاستحواذ، وهو ما أفقد الهجوم السعودي أفضلية السرعة في التحولات الهجومية.

وأجبر الضغط الموجه على طرفي الملعب المنتخب السعودي على إرسال كرات عرضية أكثر من المعتاد، بينما تفوق مدافعو الرأس الأخضر في الكرات الهوائية، فاختفت المساحات التي احتاجها المهاجمون للوصول إلى المرمى.

وحافظ لاعبو الوسط على انضباط نادر، إذ لم يندفعوا خلف الكرة، بل أغلقوا زوايا التمرير أمام صانع اللعب السعودي، لتتحول معظم الهجمات إلى محاولات فردية افتقدت الترابط في الثلث الأخير.

واستثمر منتخب الرأس الأخضر الخبرة التي اكتسبها خلال أول جولتين، بعدما فرض التعادل على إسبانيا، ثم انتزع نقطة ثمينة أمام أوروغواي، ليدخل مواجهة السعودية مدركاً أن التنظيم أهم من المغامرة الهجومية.

وكشف مشوار المجموعة أن التأهل لم يكن وليد مباراة واحدة، بل نتاج قدرة الفريق على تغيير شخصيته وفق هوية المنافس، إذ دافع بعمق أمام إسبانيا، ورد بهجمات مرتدة أمام أوروغواي، ثم لعب على إدارة الإيقاع أمام السعودية.

وأثبت التركيز على جودة التمركز وسرعة الارتداد قدرته على تقليص عدد الفرص الخطيرة التي استقبلها، مقارنة بمنتخبات امتلكت الكرة لفترات أطول.

واستفاد اللاعبون من التجانس الذي صنعه استمرار المجموعة الأساسية لفترة طويلة، فبدت التحركات الجماعية أكثر انسجاماً من منتخبات تملك أسماء أكثر خبرة، لكنها افتقدت الاستقرار خلال البطولة.

وحسم التعادل بين الرأس الأخضر والسعودية صراع المجموعة الثامنة بإقصاء أوروغواي وتأهل الرأس الأخضر إلى جانب إسبانيا، في واحدة من أكبر مفاجآت الدور الأول، بعدما جمع الفريق ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

ويؤكد إنجاز «القروش الزرقاء» أن الفوارق في كأس العالم الحالية لم تعد تقاس بتاريخ المنتخبات أو قيمة لاعبيها، بقدر ما تقاس بقدرة الفرق على تنفيذ التفاصيل التكتيكية الصغيرة، وهي التفاصيل التي صنعت للرأس الأخضر موعداً تاريخياً مع الأرجنتين في دور الـ32.