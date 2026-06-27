الرأس الأخضر على موعد تاريخي مع الأرجنتين

يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 بكأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة، بعدما واصل المنتخب الأفريقي مفاجآته وضرب بعرض الحائط كل التوقعات في أول مشاركة تاريخية له في كأس العالم.

وحسم منتخب الرأس الأخضر تأهله بعدما أنهى منافسات المجموعة الثامنة في المركز الثاني خلف إسبانيا، ليضرب موعداً مع الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة تقام صباح 4 يوليو المقبل.

وضمن المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة العاشرة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين، قبل خوض مباراته الأخيرة أمام الأردن، ليتأكد موعد مواجهته لمنتخب «القروش الزرقاء» وصيف المجموعة الثامنة.

ويأمل منتخب الرأس الأخضر، بقيادة حارسه فوزينها، في مواصلة مشواره الذي خطف الأنظار، بعدما قدم عروضاً قوية في دور المجموعات، لكن مهمته ستكون صعبة أمام المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، الساعي إلى تفادي أي مفاجآت ومواصلة طريقه نحو النهائي.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، في نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، ما أتاح الفرصة لعدد من المنتخبات لبلوغ الأدوار الإقصائية وتحقيق إنجازات تاريخية.