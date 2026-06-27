قبل مواجهة الأردن.. سكالوني يكشف خطة ميسي

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بقاء قائد الفريق ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء في مواجهة الأردن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على الجزائر 3-0، ثم النمسا 2-0، علماً بأن ميسي سجل الأهداف الخمسة لمنتخب بلاده في المباراتين.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: «سيكون ميسي على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، لكي يلعب أساسياً في مباراة أخرى، وسنعلن بقية التشكيلة غداً».

وأضاف: «يجب دائماً اتخاذ الاحتياطات اللازمة أمام أي منافس. في هذه النسخة من كأس العالم نرى منتخبات تلعب بأساليب مختلفة، وقد حقق كثير منها نتائج إيجابية».

وتابع، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر منصة «إكس»: «يعود الفضل الأكبر في كل ما تحقق إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور ويتدربون بأقصى جهد. عندما تتاح الفرصة، هناك لاعبون رائعون يستحقون أيضاً المشاركة، والفكرة هي أن يلعب الفريق بالطريقة نفسها».

واختتم تصريحاته قائلاً: «الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، كما أن مهاجمي المنافس يتميزون بالسرعة، وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار».