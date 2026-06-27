مصر إلى دور الـ32 رسمياً.. خمسة منتخبات تحسم التأهل

حسم منتخب مصر تأهله رسمياً إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة أمام نظيره الإيراني، التي تقام بعد قليل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واستفاد المنتخب المصري من نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة، بعدما فازت إسبانيا على أوروغواي بهدف دون رد، وتعادل منتخب الرأس الأخضر مع السعودية سلبياً، ليتجمد رصيد أوروغواي، صاحبة المركز الثالث، عند نقطتين فقط، وهو ما ضمن بقاء مصر ضمن المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل، بغض النظر عن نتيجة مواجهتها أمام إيران.

كما ضمنت منتخبات إنجلترا والبرتغال وغانا وباراغواي التأهل رسمياً إلى دور الـ 32، مستفيدة من نتائج المجموعة ذاتها، بعدما أصبح من المستحيل على عدد من أصحاب المركز الثالث تجاوز رصيدها البالغ أربع نقاط.

ولن يتمكن أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأولى (كوريا الجنوبية 3 نقاط)، والثالثة (اسكتلندا 3 نقاط)، والثامنة (أوروغواي نقطتان)، والتاسعة (السنغال 3 نقاط)، من تجاوز رصيد المنتخبات المتأهلة.

ويعد هذا التأهل الأول لمنتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سبق له المشاركة في نسخ 1934 و1990 و2018.

ورفع التأهل الرسمي الضغوط عن الجهاز الفني واللاعبين، ومنح الجماهير المصرية والعربية جرعة كبيرة من الثقة في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار في البطولة العالمية.

وكان المنتخب المصري قد حصد أربع نقاط، بعدما استهل مشواره بتعادل ثمين أمام بلجيكا في الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

وجاء حسم التأهل مبكراً بفضل نظام البطولة الجديد، الذي ينص على تأهل متصدري ووصيفي المجموعات الـ 12، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتعد باراغواي المنتخب الوحيد من بين المنتخبات المتأهلة بهذه الطريقة الذي أنهى مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بينما لا تزال أمام مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا مباراة أخيرة لتحديد مراكزها وهوية منافسيها في دور الـ 32.

ويسعى منتخب مصر خلال مواجهة إيران إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة السابعة، وتأكيد تأهله إلى دور الـ32 في صدارة الترتيب.