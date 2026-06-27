تأهل تاريخي للرأس الأخضر.. والسعودية تودع المونديال

حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأهله إلى دور الـ32 في أول مشاركة له في كأس العالم، عقب تعادله السلبي مع المنتخب السعودي على ملعب هيوستن بولاية تكساس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات.

ورفع التعادل رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط، وضعته في المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا، مستفيداً من خسارة أوروغواي أمام «الماتادور»، فيما ودع المنتخب السعودي المونديال بعدما احتل المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

بدأ المنتخبان المباراة بإيقاع سريع ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، إذ ضغط المنتخب السعودي مبكراً على حامل الكرة، بينما اعتمد منتخب الرأس الأخضر على التحولات السريعة والهجمات المرتدة.

وتصدى الحارس محمد العويس في الدقيقة 22 لتسديدة قوية من ويلي سيميدو، محولاً الكرة إلى ركلة ركنية، ليحافظ على نظافة شباكه في مواجهة المحاولات المبكرة للرأس الأخضر.

وأجرى المنتخب السعودي تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 33، بدخول علي لاجامي بدلاً من حسان تمبكتي بعد تعرض الأخير للإصابة.

وفرض منتخب الرأس الأخضر أفضلية نسبية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكثف محاولاته الهجومية، بينما واصل الدفاع السعودي إبعاد الكرات الخطرة عن منطقة الجزاء.

وأهدر جواو باولو فرصة برأسه في الدقيقة 39، بعدما مرت محاولته فوق المرمى، قبل أن يطلق سيميدو تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر مع اقتراب نهاية الشوط الأول.

وأضاع محمد كنو فرصة للسعودية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما لعب كرة رأسية سهلة بين يدي الحارس فوزينها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وواصل منتخب الرأس الأخضر أفضليته الهجومية في الشوط الثاني، وأهدر كيفن بينا فرصة بارزة في الدقيقة 49 بتسديدة بعيدة مرت فوق العارضة بقليل.

وأنقذ العويس مرماه في الدقيقة 74، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة لاروس دوارتي، وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وأهدر فاغنر بينا فرصة جديدة للرأس الأخضر في الدقيقة 86، بعدما اعترض الدفاع تسديدته، قبل أن تتواصل المحاولات الهجومية دون نجاح حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي، وإعلان التأهل التاريخي لمنتخب «القروش الزرقاء» في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026.