ديسابر: حلم أفريقيا بكأس العالم لم يعد بعيداً

قال سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فوز منتخب أفريقي بكأس العالم لأول مرة لم يعد مجرد حلم، بل هو «مسألة وقت لا أكثر».

ويعمل المدرب الفرنسي، الذي يواجه فريقه منتخب أوزبكستان مساء السبت بالتوقيت المحلي سعياً لحجز مقعد في دور الـ32 بمونديال 2026، في القارة الأفريقية منذ 15 عاماً.

وأضاف ديسابر: «البنية التحتية تتحسن، والمدربون يتحسنون، واللاعبون يتحسنون».

وبلغ منتخب المغرب الدور قبل النهائي لكأس العالم عام 2022، ويقدم أداء جيداً في النسخة الحالية للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما يشارك المغرب في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، فيما يواجه منتخب «أسود الأطلس» نظيره الهولندي، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 لمونديال 2026، بعدما جاء في وصافة المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات.

ويتطلع ديسابر إلى المستقبل، معرباً عن أمله في مشاركة المزيد من المنتخبات الأفريقية في النهائيات، بعد أن بلغ عددها رقماً قياسياً وصل إلى 10 منتخبات في تلك النسخة.

واختتم ديسابر، 49 عاماً، تصريحاته قائلاً: «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من المنتخبات. لكن هذا ينطبق أيضاً على القارات الأخرى».