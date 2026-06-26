تحليل | النيران الصديقة تحرق الشباك العربية في المونديال: هفوات تكتيكية أم انهيار نفسي؟



لايزال مسلسل «النيران الصديقة» يتصدر مشهد المونديال وتحولت معضلة الأهداف العكسية إلى ظاهرة رقمية لافتة فرضت نفسها بقوة على طاولة التحليل الفني للمباريات. ولم تعد هذه «النيران الصديقة» مجرد أخطاء دفاعية عابرة، بل تحولت إلى عقدة حقيقية حاصرت المنتخبات العربية المشاركة؛ حيث تشير الإحصائيات الصادمة إلى أن 66% من الأهداف الذاتية المسجلة في البطولة حتى الآن جاءت بأقدام لاعبين عرب.

وشهدت البطولة لقطات عاكسة لهذه المعضلة الرقمية، وكان أبرز وآخر ضحاياها إلياس السخيري كابتن «تونس» في مواجهة هولندا، ومحمد هاني «مصر» أمام بلجيكا، وحسان تمبكتي «السعودية» في مباراة إسبانيا، ويزن العرب «الأردن» ضد النمسا، ومحمد ناصر المناعي «قطر» في لقاء كندا، وأيمن حسين «العراق» أمام النرويج.



وتعكس هذه النسبة المرتفعة والمقلقة أزمة مركبة تدمج بين الانهيار الذهني والقصور التكتيكي في التعامل مع الكرات العرضية وحالات الدفاع المتأخر. فعند تفكيك هذا الرقم مرعب الأثر، يتضح أن غياب التركيز في أجزاء من الثانية تسبق التعامل مع الكرة هو العامل الحاسم، إذ يجد اللاعب العربي نفسه تحت وطأة ضغوط جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة في هذا المحفل العالمي، مما يتسبب في تشنج ذهني وعضلي يفقد المدافع قدرته على التوجيه الصحيح لجسده، مما يؤدي إلى نتائج كارثية بدلاً من إبعاد الخطر عن مرماه.



أما من الناحية الفنية، فقد كشفت البطولة عن ضعف التنسيق ولغة الحوار بين حراس المرمى والمدافعين، لا سيما عند التعامل مع الكرات العرضية الأرضية والسريعة التي تمر في المساحة الحرجة أو ما يُعرف بـ «منطقة الموت» بين الحارس وخط الدفاع. وبسبب العشوائية في التشتيت، تحولت أقدام المدافعين إلى سلاح إضافي لصالح هجوم الخصوم، وتحديداً في الدقائق الأخيرة من الأشواط نتيجة تراجع اللياقة البدنية وفقدان حدة الانتباه الناتجة عن الإرهاق.



إن استحواذ العرب على ثلثي الأهداف العكسية في المونديال ليس مجرد سوء حظ، بل هو مؤشر يستوجب من الأجهزة الفنية مراجعة منظوماتها الدفاعية فوراً؛ من خلال التركيز على تدريبات نوعية تحاكي الضغط العالي داخل منطقة الجزاء، وتكثيف الإعداد النفسي للاعبين لكيفية التصرف في وضعيات الدفاع المتراجع، لضمان ألا تلتهم النيران الصديقة ما تبقى من طموحات عربية في هذا المحفل العالمي الكبير.