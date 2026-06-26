مونديال الهدافين.. ريال مدريد يعتلي الصدارة.. باريس يكتسح بـ 6 لاعبين.. وسندرلاند يفجر المفاجأة



تظل بطولة كأس العالم هي المسرح الأكبر الذي تتجلى فيه قيمة اللاعبين ومواهبهم الفذة، وفي نسخة عام 2026، لم يكن الصراع مقتصراً على المنتخبات الوطنية الطامحة لمعانقة الذهب، بل امتد ليشمل منافسة محتدمة وصراعاً خفياً بين الأندية الأوروبية الكبرى التي تسعى لإثبات تفوق خططها الاستراتيجية ومنظوماتها الكروية. وخلال هذه النسخة المونديالية، فرضت ثلاثة أندية سطوة مطلقة على المشهد التهديفي، وتحولت شباك الملاعب إلى ساحة لاستعراض القوة الهجومية لنجوم هذه الفرق، ما منح البطولة بُعداً إضافياً من الإثارة والتشويق وجعل عشاق الساحرة المستديرة يتابعون بشغف البصمات التهديفية لأنديتهم المفضلة على الصعيد العالمي.



وفي مقدمة هذه الأندية الكبرى، نجح نادي ريال مدريد الإسباني في تأكيد زعامته الكروية ليس فقط على مستوى القارة العجوز، بل على الصعيد العالمي بأكمله، بعد أن اعتلى صدارة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة بواسطة لاعبيه الذين نجحوا في زيارة الشباك في 9 مناسبات مختلفة، ليبرهن النادي الملكي على أن خط هجومه يضم الصفوة من هدافي كرة القدم العالمية في الوقت الحالي. وقد تقاسم هذا الإنجاز التهديفي الكبير للميرنغي مجموعة من أبرز نجومه، وعلى رأسهم الهداف الفرنسي المرعب كيليان مبابي، الذي واصل ممارسة هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية وقيادة هجوم الديوك الفرنسية ببراعة فائقة، حيث زار الشباك بفاعلية حاسمة في المواجهات القوية ضد منتخبي السنغال والعراق. ولم يكن الجناح البرازيلي الطائر فينيسيوس جونيور أقل توهجاً، إذ أظهر مستويات استثنائية وجاهزية بدنية وفنية عالية مكنته من هز الشباك في جميع مباريات دور المجموعات، وكان من أبرزها الثنائية الرائعة التي أحرزها في مرمى منتخب اسكتلندا، بالإضافة إلى هدفه الثمين في شباك المنتخب المغربي. وانضم إلى قائمة المسجلين المدريديين لاعب خط الوسط الإنجليزي المتكامل جود بيلينجهام الذي سجل هدفاً رائعاً لمنتخب بلاده في شباك كرواتيا، والموهبة التركية الصاعدة أردا غولر الذي وضع بصمته الخاصة بتسجيله هدفاً مميزاً لمنتخب بلاده أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس التنوع الهجومي الرهيب للاعبي العاصمة الإسبانية.



ولم تتوقف الإثارة الكروية عند حدود العاصمة الإسبانية، بل امتدت لتشمل العاصمة الفرنسية؛ حيث فرض نادي باريس سان جيرمان نفسه كأحد أبرز القوى الهجومية المؤثرة في المونديال الحالي، ونجح بطل الدوري الفرنسي في تصدر مشهد الأندية الأكثر تمثيلاً للهدافين في البطولة، بعد أن تمكن 6 لاعبين مختلفين من صفوفه من هز الشباك رفقة منتخباتهم الوطنية، وهو رقم قياسي يعكس الهيمنة الباريسية الواضحة على الساحة الكروية العالمية، ويرفع رصيد النادي الإجمالي إلى 36 هدفاً سجلها لاعبوه في نسخ كأس العالم منذ مونديال روسيا 2018. وتوزعت البصمة التهديفية لنجوم النادي الباريسي بروعة كبيرة؛ حيث كان برادلي باركولا أول من افتتح التسجيل لنجوم باريس بعدما نجح في زيارة شباك السنغال فور دخوله كبديل في الشوط الثاني ليعزز فوز فرنسا، وتلاه زميله عثمان ديمبيلي الحائز على الكرة الذهبية 2025 والذي تذوق أخيراً طعم الشباك المونديالية بإحرازه هدفاً رائعاً في مواجهة منتخب العراق. وعلى الجانب الآخر، دخلت الموهبة الباريسية الصاعدة إبراهيم مباي التاريخ من أوسع أبوابه رفقة منتخب السنغال، ليصبح بعمر 18 عاماً و143 يوماً أصغر لاعب أفريقي يسجل هدفاً في تاريخ المونديال على الإطلاق. وتواصل العزف الباريسي عبر البرتغالي جواو نيفيز ومواطنه المدافع الطائر نونو مينديز الذي أظهر مهارة استثنائية بتسجيله هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة ساهمت في فوز البرتغال على أوزبكستان، قبل أن يختتم الأسد المغربي أشرف حكيمي هذه السداسية الباريسية بتوهجه الدولي المعتاد وتسجيله هدفاً ثميناً في هاييتي.



وفي المقابل، وفاءً لعادات المونديال في إبهار الجماهير، فجرت البطولة مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في احتلال نادي سندرلاند الإنجليزي للمركز الثاني في قائمة الأكثر تسجيلاً برصيد 6 أهداف كاملة، متساوياً مع العملاق الباريسي ومتفوقاً على عمالقة الأندية الأوروبية وصناع القرار في سوق الانتقالات العالمية. وجاءت هذه الطفرة التهديفية التاريخية وغير المتوقعة بفضل تألق لاعبيه الدوليين الذين قدموا مستويات تفوق التوقعات، وعلى رأسهم المهاجم الهولندي القناص بريان بروبي الذي قدم مستويات هجومية راقية وأثبت جدارته التهديفية العالية داخل صندوق العمليات من خلال استغلاله المثالي للفرص المتاحة أمام مرمى الخصوم وتحويلها إلى أهداف حاسمة. وعزز هذا الرصيد التاريخي الاستثنائي لسندرلاند لاعب خط الوسط السويسري المخضرم غرانيت تشاكا، الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بنجاحه في التسجيل خلال ثلاث نسخ متتالية من بطولات كأس العالم، ليقود منتخب بلاده بحنكة واقتدار في وسط الملعب، ويمنح ناديه الإنجليزي مكانة فريدة وسمعة عالمية لا تُنسى في هذه النسخة الاستثنائية من المونديال.